...नोटीस बिचाऱ्या रोहितला : सुळे
इंदापूर, ता.२४ : ‘‘जो माणूस मंत्रालयात मोबाइलवर गेम खेळत होता. तो पकडला गेला. त्याला आम्ही जबाबदार नाही. पाठीमागच्याच माणसाने व्हिडिओ काढला. याचा अर्थ तो तुमच्याच विचाराच्या माणसाने काढला आहे. पण बिचाऱ्या रोहितला अब्रू नुकसानीची नोटीस पाठवली. अहो, आम्ही फक्त तो समाज माध्यवार टाकला. मात्र या प्रकरणात सरकारने हद्दच केली आहे,’’ अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
इंदापूर येथील एका कार्यक्रमानंतर सुळे यांनी रविवारी (ता.२४) पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, गंमत अशी झाली की दत्तात्रेय भरणे यांना शेती खात आणि कोकाटे यांना क्रीडा खाते मिळाले. पण आता आम्ही केंद्रामध्ये कायदा पास केला. ज्या गेम वर पैसे लावले जातात ते ऑनलाइन खेळ या देशात बंद केले आहेत. केंद्र ज्यावेळेस कायदा करते त्यावेळी ते प्रत्येक राज्यासाठी करते. राज्य सरकारने त्याचे नियम करावे लागतात. मात्र आता महाराष्ट्रात नियम करताना क्रीडामंत्री कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत सुळे यांनी हातामध्ये पत्ते खेळण्याची नक्कल करत या कायद्याच्या नियम कोण करणार?
मला जे योग्य वाटते ते मी बोलते आणि करते. लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. मी रामकृष्ण हरी वाली आहे. लोकांना माहिती आहे माझा आणि पांडुरंगाचं काय नातं आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...
१. लाडक्या बहिणी बोगस तसेच अनेक ठिकाणी घोटाळे केले जात आहेत.
२. निकष लावून फॉर्म भरले आणि कोणत्या निकषाने ते रद्द केले याचे उत्तर सरकारने द्यावे
३. ४८०० कोटी रुपयांमध्ये काय काय झाले असते?
४. सरसकट कर्जमाफीला आधार मिळाला असता.
५. हे सरकार घोषणाबाज आणि घोटाळेबाज
६. सुनेत्रा पवार यांनी कुठे जायचं हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न.
७. शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली
