सहाय्यक निबंधकपदी शिवरकर यांची नियुक्ती
इंदापूर : पुणे जिल्ह्यात सहकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या इंदापूर तालुक्याच्या सहाय्यक निबंधक पदी बी.के.शिवरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी बुधवारी (ता.१७) पदाचा कार्यभार स्वीकारला. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ती सहकाराचे जाळे निर्माण झालेल्या यामुळे सहकारी संस्थांवर नियंत्रण असणाऱ्या निबंधक कार्यालयाच्या कार्यालयाच्या प्रमुखपदी असलेल्या एस. एस. कदम या सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी शिवरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी सहायक सहकारी अधिकारी श्रीहरी काळे, व्ही. एस. नाकेदार, शुभांगी गोलांडे, व्ही. डी. राजापूरकर, अरुणा झांजरे, गणेश जाधव यांचेसह पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विभागीय अधिकारी आनंद थोरात, सोसायट्यांचे सचिव इन्नूस पठाण, रवी करे, सुधीर भुजबळ, देविदास बोराटे, राजेंद्र वाघमोडे, दीपक गोरे, सागर कदम यांच्यासह विविध सहकारी सोसायटीचे सचिव, बँकांचे अधिकारी यासह कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.
6306
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.