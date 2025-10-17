दिवाळीच्या खरेदीसाठी इंदापूरची बाजारपेठेत गजबजली
इंदापूर, ता.१७ : शहरातील बाजारपेठ दिवाळीच्या सणाच्या निमित्ताने ग्राहकांच्या गर्दीने खरेदीसाठी गजबजली आहे.यामध्ये कपडे, किराणा, दिवाळीचे साहित्य, यांच्यासह दिवसेंदिवस किंमत वाढत चाललेल्या सोने खरेदीसाठीही कुटुंबांसह इंदापूर शहरासह तालुक्याच्या भागातील नागरिक शहरातील बाजारपेठेत गर्दी करीत आहेत.
इंदापूर शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील दुकानांसह रस्त्याच्या दुतर्फा दिवाळीची चाहूल गेल्या तीन दिवसांपासून जाणवत आहे. पणत्या, आकाशकंदील, उटणे, रांगोळी, नवीन वर्षाचे कॅलेंडर, किल्ल्यावरील चित्रे विक्री करणाऱ्या स्टॉल्सपासून अनेक विविध वस्तू विक्रीची दुकाने बाजारपेठेत पेठेत थाटलेली दिसून आली. वाहनविक्री, सराफ व्यावसायिक, कापड व्यावसायिकांपासून ते फुलांच्या दुकानातही लोकांनी मोठी गर्दी होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर दुकानातही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक ऑफर्सची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील खडकपुरा ते नेहरूचौक दरम्यान दुकानातही खरेदीसाठी लोकांची गर्दी पाहायला मिळाली. सर्वच दुकानात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विद्युत रोषणाई, मंडप व डेकोरेशन केले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कमानीही उभारल्या आहेत. दिवाळीनिमित्त सर्वच दुकानात गर्दी होत आहे.
ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
यंदाच्या दिवाळीच्या निमित्ताने कपडे खरेदीसाठी ग्राहकांचा कुटुंबासह उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.तसेच दिवाळीच्या साठी बाजारपेठेत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन मॉडेल्सचे रंगीबेरंगी कपडे उपलब्ध आहेत.यामुळे ग्राहकांना अनेक व्हरायटी पाहायला मिळत आहेत.
- भरत शहा, शहा ब्रदर्स, इंदापूर
-
सोने खरेदीची संधी..
दिवसेंदिवस सोन्याचे दर वाढत चाललेले असतानाही ग्राहकांचा दिवाळी सणाच्या निमित्ताने सोने खरेदी कडे कल असून आगामी पाडवा सणाच्या मुहूर्तावर ग्राहकांना आकर्षित करतील अशा सोन्याची दागिन्यांच्या डिझाईन बाजारात उपलब्ध आहेत.
नरेंद्र गांधी (गांधी सराफ बारामतीकर इंदापूर)
-
बुलेट दुचाकींना वाढती मागणी
इंदापूर शहरासह तालुक्यातील तसेच सोलापूर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यातील ग्राहक दुचाकी खरेदीसाठी इंदापूर शहरात येत असतात यामध्ये प्रामुख्याने बुलेट गाडीला मोठ्या प्रमाणावर मागणी असून अनेकांनी आधीच गाडीचे बुकिंग करून दिवाळीच्या स्वागताची जोरदार तयारी केली आहे.
- प्रशांत शेटे पाटील, रॉयल एनफेल्ड, इंदापूर
