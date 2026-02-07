इंदापुरात ७२ उमेदवारांमध्ये धाकधूक
इंदापूर, ता. ७ : इंदापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सरासरी ६५.६ टक्के मतदान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या मतदानामुळे तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ८ जागांसाठी ४१ तर पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी ७२ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे.
इंदापूर तालुक्यातील ४०० मतदान केंद्रांवर शनिवार (ता. ७) सकाळी मतदानाला सुरवात झाली. ३ लाख २१ हजार २ मतदार मतदानासाठी पात्र होते.त्यानुरूप सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली होती. शेवटी साडेपाच वाजेपर्यंत २ लाख १० हजारांपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदानाची हक्क बजावला, अशी प्राथमिक माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान तालुक्यातील काही भागात किरकोळ अपवाद वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. तर अनेक भागात मतदारयादीत नाव नसणे, अनुक्रमांकात बदल, अशा अनेक समस्यांना मतदारांना तोंड द्यावे लागले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे झालेले अपघाती निधन, केंद्र सरकारच्या वतीने मतदानदिवशीच घेण्यात आलेली सीटीईटी परीक्षा आणि आजची असलेली लग्नाची तिथी याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला. लग्नसराईमुळे जागरूक मतदारांनी सकाळी मतदानाचा हक्क बजावत लग्न सोहळ्यांना जाणे पसंत केले. पण जे पहाटे व सकाळीच लग्नसोहळ्यासाठी रवाना झाले त्यांचे मतदान होऊ शकले नाही. मतदानासाठी प्रशासनाने तालुक्यात एकूण २ हजार ४५० अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती केल्याने मतदान सुरळीतपणे पार पडले. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याने मतदान शांततेत पार पडून कोठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. नवमतदारांनी मतदान केल्यानंतर स्वतःचे छायाचित्र मोबाईल कॅमेऱ्यांमध्ये टिपत ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले. मतदारांना केंद्रापर्यंत आणण्याकरिता काही उमेदवारांच्या समर्थकांकडून रिक्षा, जीप व अन्य वाहनांचा सरार्स वापर करण्यात आला. तर तालुक्यात प्रमुख लढत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये असून काही मतदारसंघांमध्ये अपक्षांची ही भूमिका निकालावर परिणाम करणारे ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.