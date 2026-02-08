इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणूक गट निहाय एकूण मतदार, झालेले मतदान, कंसात टक्केवारी
गटनिहाय आकडेवारी
गट***एकूण मतदार***झालेले मतदान***टक्केवारी
भिगवण-शेटफळगढे ***४१९९०***२८२९०***६७.३७
पळसदेव-बिजवडी*** ४११८२***२८१९९***६८.४७
वडापूरी-माळवाडी***३६६४६***२७०२७***७३.७५
निमगाव केतकी-शेळगाव***३९८९८***२६३६२***६६.०७
वालचंदनगर- बोरी*** ४१९७५***२३५२७***५६.०५
लासुर्णे-सणसर***४४०१०***२२९८३***५२.२२
काटी-लाखेवाडी***३८५४२***२९२४९***७५.८९
बावडा-लुमेवाडी***३६७५९***२५२२८***६८.६३
एकूण***३२१००२***२१०९६५***६५.६९
गणनिहाय आकडेवारी
भिगवण***२१०८३***१३५६७***६४.३५
शेटफळगढे ***२०९०७***१४७२३***७०.४२
पळसदेव***१८५०८***१२३१३***६६.५३
बिजवडी***२२६७४***१५८८६***७०.०६
माळवाडी*** १८७१८***१३६३२***७२.८३
वडापूरी***१७९२८***१३३९५***७४.७२
निमगाव केतकी***१९०१८***१३१२५***६९.०१
शेळगाव***२०८८०***१३२३७***६३.४
बोरी***२०५०६ ***१२४८०***६०.८६
वालचंदनगर***२१४६९***११०४७***५१.४६
लासुर्णे ***२१७२६***११८८४***५४.७०
सणसर***२२२८४***११०९९***४९.८१
काटी***१९३५५***१४९६७***७७.३३
लाखेवाडी***१९१८७***१४२८२***७४.४४
बावडा ***१९५६६***१३१०५ ***६६.९८
लुमेवाडी ***१७१९३ ***१२१२३***७०.५१
एकूण***३२१००२***२१०९६५***६५.६९
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.