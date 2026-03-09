इंदापुरात राष्ट्रवादीकडून सत्तेचे विभाजन
इंदापूर, ता. ९ : इंदापूर पंचायत समितीमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वच्या सर्व १६ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व मिळालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पंचायत समिती सभापतिपदी हर्षवर्धन मधुकर लोंढे, तर उपसभापतिपदी जयकुमार गोपाळ कारंडे यांना संधी देण्यात आली. सोमवारी (ता. ९) रोजी झालेल्या निवडीमध्ये त्यांची बिनविरोध निवड झाली. तालुक्यात राष्ट्रवादीकडून सत्तेचे समान वाटप करण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम जिल्हा परिषदेच्या गटनेतेपदी तालुक्याच्या दक्षिण पट्ट्यातील श्रीमंत ढोले, तर पंचायत समितीच्या गटनेतेपदी बापूराव शेंडे यांचे निवड केली. त्यानंतर पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती दोन्ही पदे पश्चिम पट्ट्यात दिली. तसेच, भिगवण भागामध्ये विष्णुपंत देवकाते यांच्या माध्यमातून खरेदी विक्री संघाचे सभापतिपद देण्यात आले.
इंदापूर पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजपचा दणदणीत पराभव करीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सर्वच्या सर्व जागांवर विक्रमी मताधिक्याने बाजी मारली. पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्याने वालचंदनगर गणातील अनिता नंदू सोनवणे, लासुर्णे गणातील हर्षवर्धन मधुकर लोंढे व सणसर गणातील ज्योस्त्ना मोहन सुरुडकर यापैकी कोणाला संधी दिली जाणार, याकडे नजरा लागल्या होत्या. सोमवारी पंचायत समिती सभागृहात पीठासन अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पंचायत समिती सदस्यांच्या विशेष बैठकीत निर्धारित वेळेत सभापतिपदासाठी हर्षवर्धन लोंढे यांनी उपसभापतिपदासाठी व शेळगाव गणातून विजयी झालेले जयकुमार गोपाळ कारंडे यांचेच अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदार जीवन बनसोडे, गटविकास अधिकारी सचिन खुडे, नायब तहसीलदार विजय घुगे यांनी काम पाहिले.
दरम्यान यावेळी पंचायत समिती सदस्य श्रीराज दत्तात्रेय भरणे, गटनेते बापूराव लिंबाजी शेंडे, हेमा पद्माकर माडगे, जितेंद्र प्रल्हाद वनवे, कीर्ती प्रवीणकुमार काळे, दिलीप माणिक भिसे, कल्पना विष्णू पाटील, अर्चना अजित खबाले, रणजीत मनोज भोंग, अनिता नंदू सोनवने, ज्योस्त्ना मोहन सुरडकर, विमल किसन काळे, धनश्री किरण पाटील, शिवाजी विजयसिंह मोहिते आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते श्रीमंत ढोले, राष्ट्रवादीचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, सागर मिसाळ, सचिन सपकाळ, अतुल झगडे यांच्यासह आजी- माजी पदाधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, निवड झाल्यानंतर नूतन सभापती व उपसभापतींचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला.
हर्षवर्धन लोंढे
जयकुमार कारंडे
