इंदापूरच्या तहसीलदारांना मारहाण
इंदापूर, ता. ९ : निमगाव केतकी हद्दीत गौण खनिज वाहतुकीची तपासणी करत असताना इंदापूरचे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी जीवन बनसोडे यांना अडवून मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी संतोष रामदास मोरे (रा. वरकुटे खुर्द) याच्याविरुद्ध इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार जीवन बनसोडे हे सोमवारी (ता. ९) दुपारी ३:१५ च्या सुमारास पिटकेश्वर रोडवर नायब तहसीलदार विजय घुगे,अविनाश डोडफोडे, महसूल सहाय्यक राहुल पारेकर व वाहन चालक मल्हारी मखरे यांच्यासह गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या टिपरची तपासणी करत होते. यावेळी संतोष मोरे याने आपली बुलेट तहसीलदारांच्या शासकीय वाहनासमोर आडवी लावून कामात अडथळा आणला. ''टिपरवर कारवाई करून आत्ताच पैसे वसूल करा'' असे म्हणत त्याने गोंधळ घातला. तहसीलदारांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला असता, मोरे याने शिवीगाळ करत ''इंदापूरमध्ये नोकरी कशी करता ते पाहतो'' अशी धमकी दिली. त्याने तहसीलदारांची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण केली. तसेच १० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या घटनेनंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जीवन मोहिते पुढील तपास करत आहेत.
मुरूम वाहतुकीची तपासणी सुरू असताना, संबंध नसलेल्या संतोष मोरे याने पैसे वसूल करण्याचा आग्रह धरला आणि मला मारहाण केली.
- जीवन बनसोडे, तहसीलदार, इंदापूर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.