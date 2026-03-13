इंदापूर तहसील परिसरातून जप्त केलेले वाहनाची चोरी

इंदापूर, ता. १३ : इंदापूर येथील तहसील कार्यालयाच्या मागील बाजूस प्रशासनाकडून वाळू-मुरूम वाहतुकीमध्ये जप्त करीत पार्क केलेले चारचाकी वाहन चोरीला गेले आहे. या प्रकरणी इंदापूर पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत इंदापूर गाव कामगार तलाठी अशोक संपतराव पोळ यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार १२ मार्च रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजल्यापासून ते १३ मार्च रोजी सकाळी दहा वाजण्याच्या दरम्यान इंदापूर येथील तहसील कार्यालयाच्या मागील बाजूस पार्क केलेली अशोक लेलँड कंपनीची ‘बडा दोस्त’ ही मालवाहू गाडी (क्र. एमएच ४२ बीएफ ४८४०) चोरीस गेली. या वाहनाची अंदाजे किंमत सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये आहे. या प्रकरणी शंकर एकनाथ सुतार (रा. सरडेवाडी, ता. इंदापूर) याच्याविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार तांबे करीत आहेत.
दरम्यान, इंदापूर शहरातील शासकीय कारभाराचा मुख्य घटक असलेल्या प्रशासकीय भवनमधील तहसील कार्यालय परिसरातूनच चारचाकी वाहन चोरीला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
