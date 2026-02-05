जेजुरीतील नागरिकांना अश्रू अनावर
जेजुरी, ता. ५ ः दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थिकलशाचे गुरुवारी (ता. ५) दुपारी दोन वाजता जेजुरी (ता. पुरंदर) येथे एका रथातून आगमन होताच नागरिकांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. ‘अजितदादा परत या परत या’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
नगरपालिका प्रांगणात नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे, माजी नगराध्यक्ष रोहिदास कुंभार, ज्येष्ठ नेते दिलीप बारभाई,
जालिंदर कामठे, सर्व नगरसेवक, नगरसेविका, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष रमेश लेंडे, शिवसेना शहराध्यक्ष विठ्ठल सोनवणे, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते,
पदाधिकारी पत्रकार यांनी अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर अस्थिकलश असलेला रथ छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दर्शनासाठी ठेवला होता. सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास कऱ्हा नदीतीरावरील मल्हार सागर जलाशयात विधिवत अस्थी विसर्जन करण्यात आले. जेजुरी परिसरातील विकासकामाबाबत अजित पवार हे नेहमी लक्ष घालत. कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे काम दादा करीत. पुढील काळात दादांच्या आचार- विचारांचा वारसा जपण्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. नगरपरिषदेतील सभागृहाला दादांचे नाव देणार असल्याचे नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई व रोहिदास कुंभार यांनी सांगितले.