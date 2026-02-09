जेजुरीत दर्शनासाठी आणलेले शर्यतीचे बैल उधळले

जेजुरी, ता. ९ : खंडोबा गडाच्या पूर्व बाजूला जुनी जेजुरी येथील पायरी मार्गावर रविवारी (ता. ८) सकाळी शर्यतीचे बैल दर्शनासाठी आणलेले बैल चौकार उधळले. त्यामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला. अचानक बैल उधळल्याने परिसरातील भाविक सैरावैरा धावू लागले. भाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
रविवार असल्याने भाविक मोठ्या संख्येने खंडोबाच्या दर्शनासाठी आले होते. काही जण बैलगाडा शर्यतीचे बैल खंडोबा देवाच्या दर्शनासाठी जेजुरी येथे घेऊन आले होते. सुरुवातीला भाविकांनी पूर्वेकडच्या रस्त्याने बैल गडावर नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कर्मचारी चंद्रकांत घाडगे यांनी गडावर कोणतेही मुके जनावर नेण्यास बंदी असल्याचे स्पष्ट सांगत बैलजोडी गडावर नेण्यास नकार दिला; मात्र त्यानंतर संबंधित भाविकांनी गडावर जाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करत गडाच्या पूर्व बाजूच्या जुनी जेजुरी येथील पायरी मार्गाने बैलजोडी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. दर्शनासाठी पायऱ्यांवरून बैलांना नेत असताना गर्दीमुळे अचानक दोन बैल घाबरून उधळले. या प्रकारामुळे पायरी मार्गावर उभ्या असलेल्या भाविकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या गोंधळात तीन महिलांना बैलांची किरकोळ धडक बसल्याचे समजते. सुदैवाने जीवितहानी टळली. काही काळ परिसरातील भाविकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. बैल चौकार उधळताना भाविकांची चांगलीच पळापळ झाली. हा संपूर्ण प्रकार पायरी मार्गावरील दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. गडावर मुके जनावर आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तरी काही भाविक गडावर खंडोबाच्या दर्शनासाठी बैल नेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र त्यामुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या घटनेची चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
