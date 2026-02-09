जेजुरीत विविध धार्मिक कार्यक्रम

जेजुरी, ता. ९ ः महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणाऱ्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी (ता. पुरंदर) नगरीची ग्रामदेवता जानाईदेवी मंदिरातील नूतन मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापना व मंदिर कलशारोहण एक वर्षापूर्वी करण्यात आले. मंदिराच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त मंदिरात विविध धार्मिक उपक्रम राबविण्यात आले.
गेल्या वर्षी ग्रामस्थ, श्री मार्तंड देवसंस्थान व इतर संस्था यांच्या लोकसहभागातून सुमारे चार कोटी रुपये खर्चून ऐतिहासिक स्वरूप असणारे भव्य जानाई मंदिर उभारण्यात आले. या मंदिराच्या वर्धापनदिनानिमित्त सोमवारी (ता. ९) जेजुरी ग्रामदैवत सार्वजनिक जानाई मंदिर ट्रस्ट जेजुरी, श्रीक्षेत्र जेजुरी खंडोबा पालखी सोहळा खांदेकरी, मानकरी गावकरी
ट्रस्टच्या वतीने मंदिरात महापूजा, अभिषेक, स्त्रीसुक्त, महाप्रसाद आदी धार्मिक उपक्रमांचे आयोजन केले होते. या धार्मिक उपक्रमासाठी जेजुरी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, नगरसेवक, ग्रामस्थ, जानाई भक्त उपस्थित होते.
जेजुरी ग्रामदैवत सार्वजनिक जानाई मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सुधीर गोडसे, क्षेत्र जेजुरी खंडोबा पालखी सोहळा खांदेकरी, मानकरी गावकरी ट्रस्टचे अध्यक्ष जालिंदर खोमणे, पदाधिकारी गणेश आगलावे, अप्पासाहेब बारभाई, पंडित हरपळे, छबन कुदळे, संदीप कुतवळ, योगेश खाडे, मिलिंद सातभाई आदींनी या उत्सवाचे नियोजन केले.
