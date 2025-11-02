घराच्या चाव्या खिडकीत ठेवणे पडले महागात
जुन्नर, ता. २ : घराच्या चाव्या खिडकीत ठेवणे जुन्नर येथील एकास चांगलेच महागात पडले आहे. घरातील सहा लाखांच्या रोख रकमेसह सोन्या, चांदीचे दागिने अशा सुमारे ४५ लाखांच्या ऐवजावर चोरट्याने डल्ला मारला आहे.
असीम अस्लम शेख (रा. चंदिपुरा, पेठ, ता. जुन्नर) यांनी घराच्या खिडकीत चाव्या ठेवल्या होत्या. त्या चाव्यांनी दरवाजाचे कुलूप उघडून घरातील ऐवज चोरीस गेला आहे. यातील एक आरोपी आयानुद्दीन वसीम शेख यास पोलिसांनी अटक केली आहे.
याप्रकरणी असीम शेख याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी शिपाई मोहल्ला जुन्नर येथील आयानुद्दीन वसीम शेख व आब्बानुद्दीन मुजीबोद्दीन शेख यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.
असीम शेख यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, १२ जुलै ते २५ ऑक्टोबर २०२५ या काळात ही घटना घडली आहे. याबाबत जुन्नर पोलिसांकडे शनिवारी (ता. १) गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी आयानुद्दीन याने सोने-चांदीचे दागिने मित्र आबानुद्दीन मुजीबोद्दीन शेख (रा. शिपाई मोहल्ला, जुन्नर) यांकडे दिले असल्याचे नमूद केले आहे.
असीम अस्लम शेख (रा. चांदीपुरा पेठ, जुन्नर) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. त्यांनी घराच्या खिडकीत चाव्या ठेवल्या होत्या. त्या चाव्यांचा वापर करून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. पोलिसांनी आयानुद्दीन वसीम शेख (रा. शिपाई मोहल्ला, जुन्नर) या युवकाला अटक केली असून, त्याने चोरीचे दागिने आपल्या मित्राकडे दिल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकरणात आब्बानुद्दीन मुजीबोद्दीन शेख याच्यासह आणखी एका आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही घटना १२ जुलै ते २५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. शनिवारी (ता. १) जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. चोरी गेलेल्या ऐवजात सोन्या-चांदीच्या बांगड्या, कंगन, हार, अंगठ्या, चैन, टॉप्स, पैंजण, नाणी तसेच चार लाख रुपये रोख रकमेचा समावेश आहे.
प्रभारी पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
