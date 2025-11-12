जुन्नरमधील कत्तलखान्यांच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा
जुन्नर, ता. १२ : शहरातील बेकायदेशीर कत्तलखान्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा मानद पशुकल्याण अधिकारी शिवशंकर राजेंद्र स्वामी यांनी जुन्नर नगर परिषदेस दिला आहे. याबाबत मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात येत्या आठ दिवसांत शहरातील सर्व बेकायदेशीर कत्तलखाने उद्ध्वस्त करण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती पुणे जिल्हाधिकारी, तसेच ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
जुन्नर ही आद्यगोरक्षक छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी आहे. मात्र, शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात गोवंशाची बेकायदेशीर कत्तल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे शहरातील सर्व बेकायदेशीर कत्तलखाने उद्ध्वस्त करण्यात यावेत, म्हणून नगर परिषद व पोलिस प्रशासनास १० ऑक्टोबर रोजी लेखी तक्रार देऊन कळविले होते. शहर पोलिसांनी नगर पालिकेस कत्तलखाने उद्ध्वस्त करण्यासाठी आवश्यक तेवढा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल असे कळविले. त्यानंतर एक महिना होऊनही नगर परिषदेने कोणतीही हालचाल केली नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. तसेच, याबाबत उलट सुलट चर्चा होत आहे. त्यामुळे शिवभक्तांच्या वतीने नगर परिषद कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढण्याचा, तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.
