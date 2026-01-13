पुरंदरची समीकरणे नेत्यांच्या पक्षप्रवेशाने बदलणार
योगेश कामथे : सकाळ वृत्तसेवा
खळद, ता १३ : पुरंदर तालुक्यात सध्याचे बदललेले पक्षीय समीकरण पाहता यंदाची निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार असून, निवडणुकीत तिरंगी की चौरंगी लढत होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमधून माजी आमदार संजय जगताप यांचे पक्षांतर, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेतील फुटीमुळे महाविकास आघाडीची ताकद काहीशी कमी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने तालुक्यात जोरदार तयारी सुरू केली असून, विधानसभेला दुरावलेले अनेक चेहरे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी अलीकडे झालेल्या नगरपरिषद आणि सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीतच फूट पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे पुरंदरमध्ये वरिष्ठ पातळीवरून कोणते आदेश येतात, त्यानुसार युती होणार की सर्व पक्ष स्वबळावर लढणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महायुती एकत्र लढण्याची शक्यता सध्या धूसर असून राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची साथ घेणार, भाजप की शिवसेना, की पुणे शहरात झालेली दोन्ही राष्ट्रवादीची युती कायम राहणार, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.
सन २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे विजय शिवतारे आमदार व राज्यमंत्री असल्याचा फायदा शिवसेनेला मिळाला होता आणि प्रथमच पुरंदर पंचायत समितीवर भगवा फडकला होता. आताही शिवतारे आमदार आहेत. शिवसेनेतील फुटीचा पुरंदरमध्ये फारसा परिणाम झाला नसून, बहुतांश महत्त्वाचे कार्यकर्ते आणि माजी सदस्य शिवसेनेतच सक्रिय आहेत. माजी आमदार संजय जगताप यांच्या भाजप प्रवेशामुळे तालुक्यात भाजपची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यांच्यासोबत माजी आमदार अशोक टेकवडे, भाजपचे पुरंदर-हवेली विधानसभा अध्यक्ष बाबा जाधवराव, तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम जगदाळे सक्रिय असल्याने ही निवडणूक शिवसेनेसाठी सोपी राहिलेली नाही. सन २०१७मध्ये जिल्हा परिषदेत गराडे- दिवे, भिवडी- वीर, कोळविहिरे- नीरा शिवतक्रार हे तीन गट शिवसेनेकडे होते, तर माळशिरस- बेलसर गट काँग्रेसकडे होता. सध्याच्या घडीला माळशिरस- बेलसर गटातील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले असून, याच गटातील दोन्ही पंचायत समिती सदस्य माजी आमदार संजय जगताप यांच्यासोबत भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. या बदलांमुळे संपूर्ण तालुक्यातील गणिते नव्याने मांडली जात आहेत.
सन २०१७चे बलाबल
जिल्हा परिषद : शिवसेना : ३, कॉंग्रेस : १.
पंचायत समिती : शिवसेना ६, काँग्रेस : २.
जिल्हा परिषद गट आरक्षण- बेलसर- माळशिरस : सर्वसाधारण, दिवे- गराडे : सर्वसाधारण स्त्री, वीर- भिवडी : सर्वसाधारण,
नीरा शिवतक्रार- कोळविहिरे : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्री.
पंचायत समितीचे गण आरक्षण- नीरा शिवतक्रार- अनुसूचित जाती स्री, कोळविहिरे- सर्वसाधारण स्त्री, बेलसर- सर्वसाधारण, माळशिरस- सर्वसाधारण, वीर- सर्वसाधारण, भिवडी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्री, दिवे- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गराडे- सर्वसाधारण महिला.
