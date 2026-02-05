गौरव कोलते, जगताप यांना पिसर्वे येथे भक्कम पाठिंबा
खळद, ता. ५ : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेलसर- माळशिरस मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा परिषदचे उमेदवार गौरव विजयराव कोलते व पंचायत समितीचे उमेदवार नीलेश कृष्णा जगताप यांना पिसर्वे गावातील मतदारांचा पाठिंबा मिळत आहे. पुरंदर तालुक्याच्या पूर्व भागातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या गावातील ग्रामस्थांनी मोठी एकी केली असून, गावातील शेकडो नागरिक प्रचारानिमित्ताने बाहेर पडल्याने ही एकजूट राष्ट्रवादीच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गौरव कोलते व नीलेश जगताप यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पिसर्वे गावात पदयात्रेचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये पुरुष, महिला, युवक व युवतींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून उमेदवारांना जाहीर पाठिंबा दर्शविला. महिलांनी, ‘अजितदादा अमर रहे,’ ‘एकच वादा, राष्ट्रवादी पुन्हा’, ‘येऊन येऊन येणार कोण? राष्ट्रवादी शिवाय आहेच कोण?’ अशा घोषणांनी संपूर्ण गाव दणाणून सोडले. उत्साही घोषणांमुळे पदयात्रेला चांगलीच रंगत आली होती. उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी गावातील घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटी घेतल्या. प्रचार केला तसेच मतदारांचे आशीर्वाद घेतले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ध्येयधोरणे, उमेदवारांचे कार्य व भावी विकासाची दिशा मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात आली.
दरम्यान, अजितदादा पवार यांच्या अकाली निधनामुळे मतदारसंघात भावनिक वातावरण निर्माण झाले असून, ‘कामाचा माणूस हरपला’ अशी भावना सर्वसामान्य मतदारांमध्ये व्यक्त होत आहे. त्यांच्या कार्याची आठवण ठेवत आता सर्वसामान्य मतदार मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने एकवटताना दिसत आहेत. पिसर्वे व परिसरातील गावातून पदयात्रा, प्रचारफेरी दरम्यान मिळालेला भक्कम पाठिंबा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांसाठी आगामी निवडणुकीत निर्णायक ठरेल, असा विश्वास गौरव कोलते व नीलेश जगताप यांनी यावेळी व्यक्त केला.
