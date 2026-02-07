पुरंदर तालुक्यात मतदारांत उत्साह ओसंडून
खळद, ता. ७ : पुरंदर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मोठ्या उत्साहात मतदान प्रक्रिया पार पडली. सकाळपासूनच तालुक्यातील विविध मतदान केंद्रांवर नागरिकांची वर्दळ दिसून आली. महिला, युवक तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी घराबाहेर पडत आपला लोकशाही हक्क बजावला.
यंदा मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट मशिनचा वापर नसल्याने मतदान अतिशय जलद व सुलभ पद्धतीने पार पडले. त्यामुळे अनेक मतदान केंद्राबाहेर केवळ तुरळक रांगा पाहावयास मिळाल्या. काही केंद्रांवर मतदारांना फारसा वेळ न थांबता मतदान करता आल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.
एकीकडे मतदारांचे नाव शोधण्यासाठी विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मोबाईल ॲप व त्याद्वारे प्रिंटिंग स्लिपची सुविधा पुरविल्यामुळे मतदार समाधान व्यक्त करत होते तर काही नागरिकांची नावे मतदार यादीमध्ये नसल्याचे, दुसऱ्या गावात गेल्याने अनेक नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले यामुळे नाराजीचा सुरही स्पष्ट दिसत होता.
पुरंदर तालुक्यात यंदा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या प्रमुख पक्षांनी उमेदवार दिल्याने अनेक मतदारसंघांमध्ये तिरंगी, चौरंगी तर काही ठिकाणी पंचरंगी लढती पाहावयास मिळाल्या. त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरली आहे. दिवसभर विविध पक्षांचे कार्यकर्ते मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करत, घराबाहेर काढून प्रत्यक्ष मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून आले. विशेष म्हणजे यंदाची निवडणूक मोठ्या प्रमाणात तरुणाईने हाताळल्याचे चित्र तालुक्यात पाहावयास मिळाले.
दरम्यान, बेलसर येथे सकाळच्या सत्रात एका मतदान केंद्रावर मतदान सुरू होण्यापूर्वीच मशिन बंद पडल्याने काही काळ मतदान प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली. मात्र तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करण्यात आल्याने त्यानंतर मतदान सुरळीतपणे पार पडले.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक मतदारांनी व्हीव्हीपॅट मशिनमुळे मतदान प्रक्रियेस वेळ लागत असल्याची भावना व्यक्त केली होती. प्रत्यक्ष मतदानानंतर स्लीप पाहणे व मशिनवरील लाइट बंद होईपर्यंत लागणारा कालावधी यामुळे मतदानास उशीर होत असल्याचे मतदारांचे म्हणणे होते. याच पार्श्वभूमीवर यंदा एक हजारपेक्षा अधिक मतदार असलेल्या मतदान केंद्रांमध्ये काही प्रमाणात केंद्रांची विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या वाढल्याने मतदारांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र काही मतदारांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशिन बंद ठेवण्यात आल्याने नाराजीही व्यक्त होताना दिसून आली.
मतदानानंतर सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते आपणच आघाडीवर असल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे नेमका कोणाच्या अंगावर गुलाल पडणार आणि तालुक्यातील पक्षिय बलाबल कसे राहणार, याबाबत मतदारांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून अंतिम चित्र येत्या ९ तारखेला स्पष्ट होणार आहे.
तालुक्यात मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक राहिली. सकाळी ९.३० वाजेपर्यंत ८.१० टक्के, ११.३० वाजेपर्यंत २१.५१ टक्के, दुपारी १.३० वाजेपर्यंत ३७.५५ टक्के, दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ५०.७५ टक्के तर सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत -------- टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा सकाळपासूनच मतदानाची टक्केवारी अधिक असल्याचे चित्र दिसून आले.
कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक :
प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मतदान केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले. मतदान केंद्राबाहेर मतदारांचे नाव शोधणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करून देणे, मतदान केंद्रात मोबाईल बंदी असल्याने मतदारांचे मोबाईल सुरक्षित ठेवणे तसेच ज्येष्ठांसह सर्व मतदारांसाठी आरोग्यविषयक मूलभूत सुविधा पुरविणे या कामांसाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील, महसूल कर्मचारी व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी लोकशाहीच्या या उत्सवात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांच्या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
मतदान हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे व तो प्रत्येकाने बजावला पाहिजे. यावर्षी मला पहिल्यांदाच मतदान करण्याची संधी मिळाली. त्यासाठी मी खास मुंबईहून गावी आलो. प्रत्यक्ष मतदान करताना सर्वांनी मला सहकार्य केले. माझ्या मतदारसंघाचे भविष्य घडविणाऱ्या सुजाण उमेदवाराला मत देण्याची संधी मिळाल्याने मला खूप आनंद झाला.
- धीरज ज्ञानदेव कामथे, नवागत मतदार, खळद
