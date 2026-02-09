पुरंदर पंचायत समितीत राजकीय उलटफेर
खळद, ता. ९ : पुरंदर पंचायत समितीच्या निवडणूक निकालात मोठा राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला असून शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे यांना जोरदार धक्का बसला आहे. गेल्या पंचवार्षिक मध्ये पंचायत समितीवर असलेली शिवसेनेची एकहाती सत्ता खालसा करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने चार जागा जिंकत पंचायत समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. दरम्यान, या निकालामुळे पुरंदरच्या राजकारणात मोठा बदल झाला असून, आगामी स्थानिक राजकारणावर या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
स्व. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय संयमितपणे कोणताही डामडाऊन न करता या निवडणुकीत केलेली ही घोडदौड विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. मागील निवडणुकीत पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकही जागा नव्हती; मात्र यंदा पक्षाने चार जागा जिंकून सत्तेची चावी आपल्या हाती घेतली आहे. हा विजय राष्ट्रवादीसाठी ऐतिहासिक मानला जात असून, स्वर्गीय अजितदादा पवार यांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली अर्पण झाल्याची भावना कार्यकर्त्यांत व्यक्त होत आहे. पूर्वी पंचायत समितीवर शिवसेनेच्या सहा जागा होत्या, काँग्रेसकडे दोन जागा होत्या, तर राष्ट्रवादीकडे एकही जागा नव्हती. मात्र या निवडणुकीत शिवसेना केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले, तर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये मोठा गट गेल्याने भाजपला दोन जागा मिळाल्या.
दिवे गणात राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजय
दिवे गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अमित भाऊसाहेब झेंडे यांनी तब्बल १०,१९४ मतांच्या फरकाने मोठा विजय मिळवून निवडणुकीत लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी शिवसेनेचे बाळासाहेब दगडू मगर आणि भाजपचे देविदास कामठे यांचा पराभव केला. शिवसेनेचे मगर यांना ३,२५० तर भाजपच्या कामठे यांना १,४७४ मते मिळाली.
२०१७चे पक्षीय बलाबल :
शिवसेना : ०६
कॉंग्रेस : ०२
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ००
आत्ताचे पक्षीय बलाबल :
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ०४
शिवसेना : ०२
भाजप : ०२
