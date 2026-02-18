डॉ. मणिभाई देसाई पतसंस्थेच्या सासवड शाखेचे उद्या उद्घाटन
खळद, ता. १८ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या सासवड (ता. पुरंदर) येथील नूतन शाखेचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. २०) महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थांचे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र कांचन यांनी दिली. यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष रामदास चौधरी यांच्यासह सर्व संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.
या उद्घाटन समारंभास पुरंदर-हवेलीचे आमदार विजय शिवतारे, माजी कृषी राज्यमंत्री दादा जाधवराव, माजी आमदार अशोक टेकवडे व संजय जगताप, सासवडच्या नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप, निबंधक सहकारी संस्था शैलेश कोतमिरे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे आदी उपस्थित राहणार आहेत.
११ डिसेंबर १९९३ रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेने गेल्या तीन दशकांत सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले असून, २१ हजारांहून अधिक सभासदांचा विश्वास संपादन केला आहे. ११ शाखांमार्फत ग्रामीण व शहरी भागात विविध सेवा पुरविल्या जात आहेत. ‘सहकारातून समृद्धी, समृद्धीतून विकास’ या ब्रीदवाक्यानुसार संस्था आर्थिक प्रगतीसोबत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभावीपणे पार पाडत आहे. या संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, ठेवी ३५४ कोटी ८७ लाख, कर्जवाटप २७५ कोटी १ लाख, गुंतवणूक ११७ कोटी ९९ लाख आणि स्वनिधी ३९ कोटी ९६ लाख, संमिश्र व्यवसाय ६२९ कोटी ८८ लाख इतका आहे. सातत्याने अ ऑडिट वर्ग राखत, सभासदांना सतत १५ टक्के लाभांश देत संस्थेने विश्वासार्हतेची परंपरा जपली आहे. लॉकर सुविधा, सोनेतारण कर्ज, मोबाईल बँकिंग, ई-पेमेंट, आरटीजीएस/एनईएफटी, डिमॅट, एसएमएस सेवा, तसेच अधिकृत वीज बिल भरणा केंद्र अशा आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष राजेंद्र कांचन यांनी दिली.
