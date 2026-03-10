मठवाडी शाळेला साडेचार लाखांची वस्तुरूपी मदत
खळद, ता. १० : बेलसर (ता. पुरंदर) येथील मठवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शालेय विकास आराखडा उपक्रमाच्या माध्यमातून साडेचार लाखांची वस्तुरूप मदत देण्यात आली.
शहा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्सचे अध्यक्ष राजेश चंद्रकांत शहा, राउंड टेबल इंडियाचे अध्यक्ष प्रतीक शहा, सनराईज डेव्हलपर्सचे अध्यक्ष मुनीर अश्रफ मर्चंट, कविता मर्चंट, नीला शहा व रेखा जयकिसान जसवानी या शहा कुटुंबीयांनी ही मदत शाळेला दिली. या योगदानाबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक व ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचा सन्मान करण्यात आला. लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था व औद्योगिक सीएसआर निधीच्या माध्यमातून मठवाडी शाळेत शालेय भौतिक सुविधांचा विकास करण्यात आला. यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक विलास दुर्गाडे व शिक्षिका उल्का दुर्गाडे यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने शालेय विकास आराखडा तयार केला.
शहा कुटुंबीयांच्या मदतीतून शाळेला ६५ इंची स्मार्ट बोर्ड, ५००० स्क्वेअर फूट आर्टिफिशियल ग्रीन मॅट, दोन संगणक, साऊंड सिस्टीम, वॉटर फिल्टर, सहा सीलिंग फॅन तसेच, किचनसाठी भांडी संच उपलब्ध करून देण्यात आले. तसेच, मार्तंड मल्हार देवस्थान, जेजुरी यांच्या वतीने सुमारे २० हजार रुपये किमतीचे क्रिसेंट टेबल व खुर्च्या देण्यात आल्या. शाळेच्या बाह्यभाग व कुंपणाच्या रंगकामासाठी कडेपठार पतसंस्था, जेजुरी यांच्या मार्फत ५० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
या सर्व मदतीसाठी कुणाल जगताप व प्रवीण जगताप यांनी पुढाकार घेत राउंड टेबल इंडिया व सहकाऱ्यांमार्फत शाळेसाठी बहुमोल मदत मिळवून दिली. तसेच, उर्वरित निधीसाठी सहकार्य केल्याबद्दल नीलेश जगताप व चंद्रकांत जगताप यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील आर्टिफिशियल ग्रीन मॅटचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी पाहुण्यांनी शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी १५ हजार रुपयांची रोख मदत देत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खेळणी व पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विलास दुर्गाडे यांनी केले. सूत्रसंचालन उल्का दुर्गाडे यांनी केले, तर सुहास जगताप यांनी आभार मानले.
