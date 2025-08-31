कडूसहून सात हजार भाकऱ्या चपात्या
कडूस, ता.३१ : मुंबई येथे सुरू असलेल्या सकल मराठा आंदोलकांसाठी कडूस (ता.खेड) येथून सात हजार भाकरी चपात्या, तीनशे किलो बुंदी, तीनशे बॉक्स पाण्याच्या बाटल्या, मिरचीचा खर्डा, शेंगदाणा व शेजवान चटणी, लोणचे व बिस्कीट पुडे असा सुमारे दहा हजार आंदोलकांच्या भोजनाची सोय होईल एवढा अन्न व पाणीसाठा पाठविण्यात आला. अन्न व पाणी साठा जमा करण्याच्या गरजवंत सकल मराठा कार्यकर्त्यांच्या आवाहनाला सर्व जात व सर्व धर्मीय बांधवांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
कडूस परिसरातील गरजवंत सकल मराठा कार्यकर्त्यांनी मुंबई येथील आनंदोलकांना अन्न व पाण्याची सोय करण्यासाठी अन्न व पाणी जमा करण्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनाला कडूस परिसरातील वाड्यावस्त्यांमधील सर्वधर्म व सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. या मदतीसाठी परिसरातील इतर मागासवर्गीय बांधवांसोबत मुस्लिम व आदिवासी बांधवांचा मोठा सहभाग दिसला. गावठाणासह वाड्यावस्त्यांवरील घराघरातून भाकरी, चपात्या, शेंगदाणा चटणी, हिरव्या मिरचीचा खर्डा उत्स्फूर्तपणे आणून देण्यात आला. सर्व अन्न व पाणी साठा कडूस गावठाणातील वेशीजवळ जमा करण्यात आला. ग्रामस्थ व व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या खाद्य तेल, बेसन पीठ व साखरेचा वापर करून कार्यकर्त्यांनी रात्रभर जागून सुमारे तीनशे किलो बुंदी तयार केली. हा सर्व अन्न व पाणी साठा दोन ट्रकमधून परिसरातील गरजवंत सकल मराठा कार्यकर्ते मुंबईकडे रविवारी (ता.३१) रवाना झाले.
