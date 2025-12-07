कडूसमध्ये ऊसतोड मजुरांना उबदार कपड्यांचे वाटप
पुणे

Published on

कडूस, ता. ७ ः कडूस (ता. खेड) परिसरातील ऊसतोड मजुरांना थंडीपासून बचावासाठी पक्षी- प्राणी मित्र बाळासाहेब ढमाले यांच्या वतीने उबदार कपड्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सुमारे १५० मजुरांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले होते.
सर्वत्र हिवाळ्याची चाहूल लागली आहे. वातावरणात गारठा वाढला आहे. या गारठ्यात ऊसतोड मजुरांना उघड्यावर संसार मांडावा लागतो. यात लहान मुलांची फरपट होते. समाजातील या गरीब व गरजू घटकांना मदतीच्या भावनेतून ढमाले यांनी उबदार कपड्यांचे वाटप केले. कडूस परिसरात ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांना पालावर जाऊन प्रत्यक्ष जाऊन उबदार कपड्यांचे वाटप केले.
यावेळी युवराज बंदावणे, अक्षय ढमाले, अजित ढमाले, बाळासाहेब ढमाले उपस्थित होते.

