कडूसमध्ये ऊसतोड मजुरांना उबदार कपड्यांचे वाटप
कडूस, ता. ७ ः कडूस (ता. खेड) परिसरातील ऊसतोड मजुरांना थंडीपासून बचावासाठी पक्षी- प्राणी मित्र बाळासाहेब ढमाले यांच्या वतीने उबदार कपड्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सुमारे १५० मजुरांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले होते.
सर्वत्र हिवाळ्याची चाहूल लागली आहे. वातावरणात गारठा वाढला आहे. या गारठ्यात ऊसतोड मजुरांना उघड्यावर संसार मांडावा लागतो. यात लहान मुलांची फरपट होते. समाजातील या गरीब व गरजू घटकांना मदतीच्या भावनेतून ढमाले यांनी उबदार कपड्यांचे वाटप केले. कडूस परिसरात ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांना पालावर जाऊन प्रत्यक्ष जाऊन उबदार कपड्यांचे वाटप केले.
यावेळी युवराज बंदावणे, अक्षय ढमाले, अजित ढमाले, बाळासाहेब ढमाले उपस्थित होते.
02102
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.