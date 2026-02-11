ठाकरेंच्या शिवसेनेला एकाच तालुक्यात दिलासा
महेंद्र शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
कडूस, ता. ११ : पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत गेल्या वेळी जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेची यंदाच्या निवडणुकीत मोठी पीछेहाट पाहायला मिळाली. गेल्या वेळी एकसंघ असलेल्या शिवसेनेला जिल्हा परिषदेत १४ जागा मिळाल्या होत्या व तीन पंचायत समितीवर वर्चस्व राखता आले होते. तर, यंदा मात्र ठाकरे शिवसेना व शिंदे शिवसेना मिळून जिल्ह्यात फक्त ११ जागा मिळाल्या आहेत व ठाकरे शिवसेनेला फक्त एका पंचायत समितीवर सत्ता राखता आली आहे. पक्ष फुटीनंतर निर्माण झालेल्या दोन्ही पक्षाची यंदाच्या निवडणुकीत जिल्ह्यात वाताहत झाल्याची पाहायला मिळाली.
शिवसेना पक्ष फुटीनंतर ग्रामीण भागात वर्चस्व कोणाचे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी यंदाची जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक ठाकरे शिवसेना व शिंदे शिवसेनेसाठी महत्त्वाची होती. परंतु यात दोन्ही पक्ष नापास झाले. गेल्या वेळी ७५पैकी १४ जागा मिळवून शिवसेना जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता, परंतु यंदाच्या निवडणुकीत पक्ष फुटीचा फटका पक्षाला बसला आहे. ठाकरे शिवसेनेने ७३ जिल्हा परिषद गटांपैकी २५ गटात उमेदवार दिले होते. त्यात जुन्नर तालुक्यात एक, खेड तालुक्यात सर्वांच्या सर्व म्हणजे आठ, शिरूरमध्ये दोन, मुळशीत तीनपैकी तीन, राजगड एक, दौंड एक, हवेली दोन, पुरंदर एक, भोर चारपैकी तीन, इंदापूर तीन गटात उमेदवारी दिली होती. आंबेगाव व मावळ तालुक्यात एकही उमेदवार नव्हता. आंबेगावमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षासोबत आघाडी केली होती, परंतु पक्षाच्या चिन्हावर एकही उमेदवार नसल्याने एकेकाळी दमदार पक्ष संघटना असलेल्या तालुक्यात पक्ष पिछाडीवर पडल्याचे दिसले. खेड, मुळशी व भोर तालुक्यात पक्षाने पूर्ण ताकदीने तर इंदापूर, हवेली व शिरूर तालुक्यात मर्यादित बळावर निवडणूक लढवली. या २५ गटांपैकी पक्षाला फक्त सहा ठिकाणी विजय मिळविता आला.
शिंदे शिवसेनेचे जिल्ह्यात ३७ गटात उमेदवार उभे केले होते. जुन्नर, खेड, मुळशी, हवेली, पुरंदर व भोर तालुक्यात पूर्ण ताकद लावली होती. आंबेगाव, शिरूर, राजगड, दौंड तालुक्यात मर्यादित ठिकाणी लढत दिली. या ३७ पैकी फक्त पाच ठिकाणी पक्षाला यश मिळाले. पक्ष फुटीनंतर दोन्ही शिवसेना मिळून जिल्ह्यात फक्त ११ जागा मिळाल्या. म्हणजेच पक्ष फुटीचा फटका दोघांनाही बसला आहे.
ठाकरे शिवसेनेची मशाल जिल्ह्यात सहा ठिकाणी पेटली. त्यात ठाकरे शिवसेनेचे जिल्ह्यात एकमेव आमदार असलेल्या खेड तालुक्यात आमदार बाबाजी काळे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला जिल्ह्यात सर्वाधिक यश मिळाले. खेड तालुक्यातील जनतेने आठपैकी पाच गटात पक्षाचे उमेदवार निवडून देत ठाकरे शिवसेनेवर विश्वास दाखवला.
एकच पंचायत समिती ताब्यात
गेल्या वेळी जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांपैकी जुन्नर, पुरंदर व खेड या तीन पंचायत समित्यांवर शिवसेनेचे वर्चस्व होते. यंदाच्या निवडणुकीत फक्त खेड पंचायत समितीवर निर्विवाद सत्ता राखता आली, तीही ठाकरे यांच्या शिवसेनेला. ठाकरे शिवसेनेला खेड वगळता फक्त जुन्नरच्या पंचायत समितीत फक्त एक सदस्य घुसवता आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.