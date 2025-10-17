बाबीर गड परिसराच्या सौंदर्यात भर
कळस, ता. १७ : लाखों भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या रूई (ता. इंदापूर) येथील बाबीर देवाचे नव्याने उभारण्यात आलेल्या दिमाखदार मंदिरामुळे बाबीर गड परिसराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. यंदा यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांना प्रशस्त मंदिरामुळे तत्काळ देव दर्शनाचा लाभ मिळणार आहे.
सुमारे १८ हजार चौरस फूट असे प्रशस्त बांधकाम असलेले सध्याचे दिमाखदार मंदिर भाविकांच्या डोळ्याचे पारणे फेडत आहे. नवसाला पावणारा देव म्हणून बाबीर देव प्रसिद्ध आहे. यामुळे येथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भाविकांची संख्या मोठी असल्याने मंदिराचा विकास करण्याची मागणी पुढे आली. यासाठी देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामस्थ व भाविक भक्तांनी पुढाकार घेतला. कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनीही मंदिराच्या कामासाठी निधीची तरतूद केली. तर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही मंदिराच्या कामासाठी रोख देणगी दिली. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती प्रवीण माने यांनीही भरीव मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सगळ्यातून सुमारे चार कोटी रुपये खर्चाचे मंदिर येथे उदयास आले आहे. मंदिराचे बांधकाम पूर्णत्वास गेले असून, सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे.
याबाबत देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अजितसिंह पाटील म्हणाले की, ‘‘प्रशस्त व दिमाखदार मंदिरामुळे बाबीर गडाचे विलोभनीय दृश्य नजरेत भरत आहे. मंदिराचे पावित्र्य व स्वच्छता राखण्यासाठी यात्रा काळात देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. गुलालाची उधळण, नारळ फोडण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मंदिर परिसरात स्वच्छता राखण्यासाठी यात्रेदरम्यान खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे.’’
