बाबीर यात्रेची भाकणूकीने सांगता
कळस, ता. २४ : बाबीर देवाच्या नावानं चांगभलंच्या गजरात रुई (ता. इंदापूर) येथील श्री बाबीर देवाचा मंदिर परिसर गेल्या तीन दिवसांपासून फुलला होता. या यात्रेची शुक्रवारी (ता. २४) भाकणूकीच्या कार्यक्रमाने सांगता झाली.
यात्रेनिमित्त विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, रासपचे महादेव जानकर, प्रवीण माने, माजी आमदार यशवंत माने, अप्पासाहेब जगदाळे, दशरथ माने यांसह अनेक नेत्यांनी देवदर्शनाचा लाभ घेतल्याचे देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. देवाच्या पालखीची व मानाच्या काठ्यांची गावातून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. यानंतर पालखीने मंदिराकडे प्रस्थान ठेवले. फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण करत बाबीर देवाच्या नावानं चांगभलंच्या गजराने परिसर दुमदुमला होता. पालखी व मंदिरावर गुलालाची उधळण करण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखों भाविकांनी हजेरी लावली होती.
यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी नवसाच्या बगाडाचा कार्यक्रम झाला. भाकणूकीत वर्तविण्यात येणाऱ्या भाकितावर येथे येणाऱ्या भाविकांकडून शेतीचे वार्षिक नियोजन व उत्पन्नाचा अंदाज लावला जातो. यात्रा बाजाराच्या माध्यमातून येथे लाखोंची उलाढाल झाली. दरम्यान, अमोल भिसे यांनी गजीढोल नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले होते. गेल्या २६ वर्षांपासून त्यांनी ही लोककला जपण्याचे कार्य अविरतपणे सुरू ठेवले आहे. यात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी देवस्थान ट्रस्ट, प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, ग्रामपंचायत व यात्रा समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले.
