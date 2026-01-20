पळसदेवच्या बनसुडे विद्यालयात कलाविष्कार
पळसदेव, ता. २० ः पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील एल. जी. बनसुडे विद्यालयात ‘अँन आयकॉनिक इंडियन लिजेंड’ या संकल्पनेवर आधारित कलाविष्कार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी आॅपरेशन सिंदूर, नारीशक्ती, गवळण, आदिवासी गीत आदी कार्यक्रमांचे सादरीकरण करून उपस्थितांचे मन जिंकले.
इंडियन पॅरामेडीकल असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सोमनाथ बोराटे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष हनुमंत बनसुडे, कार्याध्यक्षा नंदा बनसुडे, सरपंच कोमल बनसुडे, उपसरपंच कविता शिंदे, जयश्री शेलार, इंद्रायणी मोरे, सचिव नितीन बनसुडे, विश्वस्त अंकुश बनसुडे, अर्चना बनसुडे, विक्रमसिंह बोराटे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध हिंदी-मराठी गाण्यांवर नृत्य सादर केले. याशिवाय देशभक्ती, सामाजिक एकता, आत्मसन्मान आणि मूल्यशिक्षणाचा संदेश यावेळी कार्यक्रमातून देण्यात आला.
प्राचार्या वंदना बनसुडे यांनी शाळेचा वार्षिक प्रगती अहवाल सादर केला. शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या यशाचा चढता आलेख पालकांसमोर मांडला.
सूत्रसंचालन ज्योती मारकड यांनी केले. तर प्रकाश दरदरे यांनी आभार मानले. पसायदानाने या कार्यक्रमाची सांगता झाली.
