बाबीर देवाच्या दर्शनाला भाविकांची मांदियाळी
कळस, ता. ६ : रुई (ता. इंदापूर) येथील श्री बाबीर देवाच्या यात्रेनिमित्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाविकांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले. ‘बाबीर देवाच्या नावानं चांगभलं’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. मंदिराचा कायापालट करण्यात आल्याने देवदर्शनाची सुलभ सोय झाल्याच्या भावना भाविकांनी व्यक्त केल्या.
सकाळी देवाची महापूजा, आरती आणि अभिषेक करण्यात आला. यानंतर देवाला मानाचा पोशाख, मुकुट चढविण्यात आला. देवाच्या पालखीची गावातून वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण व ढोल-ताशांच्या गजरात पालखी मंदिरस्थळी दाखल झाली. यानंतर भाविकांनी देवदर्शन व नवसपूर्तीसाठी गर्दी करण्यास सुरवात केली.
मंदिर परिसरात विविध खेळणी, घरगुती साहित्य, शेती उपयोगी लाकडी आणि लोखंडी वस्तू, घोंगडी, कोपरी विक्रेत्यांनी आपली दुकाने थाटली होती. तर मंदिरालगत पेढे विक्रेत्यांची स्वतंत्र पेठ होती. जंपिंग जॅकवर उड्या मारण्याचा मनसोक्त आनंद चिमुकले घेत होते. तर महिलांनी दैनंदिन वापराच्या जिन्नस खरेदीस प्राधान्य दिले.
देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अजितसिंह पाटील म्हणाले, ‘‘दिवसभरात ५० हजारांहून अधिक भाविकांनी देवदर्शनासाठी हजेरी लावली होती. भाविकांच्या सोईसाठी खासगी विहिरींच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या सुट्टीमुळे यंदा भाविकांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत होती. पोलिस बंदोबस्ताशिवाय यात्रा शिस्तीत सुरळीत पार पडली.’’
