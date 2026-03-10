कळस येथील इंदापूर वायनरी गाळपाचा प्रारंभ
कळस, ता. १० : इंदापूर तालुका द्राक्ष प्रक्रिया व वायनरी सहकारी संस्थेने आगामी पाच वर्षांसाठी सह्याद्री व्हॅली वाईन्स प्रा. लि. कंपनीसोबत करार केला आहे. या काळात दरवर्षी ३ लाख बल्क लिटर पांढरी तर ५० हजार बल्क लिटर लाल रंगाची वाइन पुरविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या द्राक्षाचे पैसे सह्याद्री व्हॅलीकडून देण्याची तरतूद केली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
कळस (ता. इंदापूर) येथील इंदापूर तालुका द्राक्ष प्रक्रिया व वायनरी सहकारी संस्थेच्या वायनरी प्रकल्पाचा गाळप प्रारंभ माजी मंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी सह्याद्री व्हॅली वाईन्सचे अध्यक्ष हेमावंद नामदारीयन, संचालक राजेश बोरसे, राजवर्धन पाटील, वायनरी प्रकल्पाचे अध्यक्ष सुखदेव घोलप, उपाध्यक्ष भागवत भूजबळ यांसह संचालक व सभासद शेतकरी उपस्थित होते.
पाटील पुढे म्हणाले, आगामी काळात वायनरी प्रकल्पाशेजारी अन्य शेतीमाल प्रक्रिया उभारण्यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. सध्या अडचणीतून मार्ग काढून वायनरी प्रकल्प सुरु ठेवण्यास संचालक मंडळाला यश आले आहे. यातून पुढील पाच वर्षांसाठी वाइन निर्मिती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरवर्षी ३.५ लाख बल्क लिटर वाइन निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी ५०० मेट्रीक टन द्राक्षाची गरज लागेल. सध्या द्राक्ष खरेदीसाठी दीड कोटींपर्यंतचे भांडवल सह्याद्री व्हॅलीकडून पुरवले जाणार आहे. याशिवाय तयार केलेली वाइन ४३.२५ रुपये प्रतिलिटर दराने त्यांना विकली जाणार आहे.
03492
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.