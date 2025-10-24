वाडेबोल्हातीतील घरफोडीचा वेगाने तपास सुरू
केसनंद, ता.२४ : वाडेबोल्हाई (ता. हवेली) येथे झालेल्या घरफोडीत चोरीला गेलेल्या १९ लाख रुपये किमतीच्या १६३.८१ ग्रॅम सोन्याचे गंठण व ८८ हजारांची रोख रक्कमेच्या तपासासाठी लोणीकंद पोलिसांची पथके वेगवान तपास करीत असून लवकरच या घरफोडीतील चोरट्यांचा शोध लागेल, असा विश्वास पोलिस निरीक्षक सर्जेराव कुंभार यांनी व्यक्त केला आहे.
वाडेबोल्हाई येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराजवळ अमोल गावडे यांच्या घरात बुधवारी (दि. २२) मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास चोरट्यांनी घराच्या स्वयंपाकघराचे खिडकीचे ग्रील कटरने तोडून आत प्रवेश केला. व लक्ष्मीपूजनाला देवघरामध्ये पूजेसाठी ठेवलेले १९ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण व ८८ हजारांची रोख रक्कम चोरून नेली. दरम्यान आवाज आल्याने गावडे उठले असता सीसीटीव्हीची स्क्रीन बंद दिसली. मात्र दरवाजा उघडल्यावर चोरट्यांची चाहूल लागताच त्वरित दरवाजा बंद करून त्यांनी आरडाओरडा केल्याने शेजारील लोक मदतीला आले. मात्र, या दरम्यान चोरटे अंधारात पळून गेले. याचवेळी ज्ञानेश्वर पार्क येथील संजय गायकवाड यांच्याही घराचे कुलूप तोडून चोरी झाल्याचे समजले. दरम्यान, तोंड बांधून आलेले अज्ञात चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातही कैद झाले असून सीसीटीव्ही फुटेजसह मिळालेल्या माहितीच्या आधारे लोणीकंद पोलिस वेगवान तपास करीत आहेत.
