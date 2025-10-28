शिरसवाडीत तरुणावर जीवघेणा हल्ला
केसनंद, ता.२८ : शिरसवडी (ता.हवेली) येथे एका तरुणावर पाच-सहा जणांनी धारदार शस्त्राने केलेल्या हल्ल्यात एक तरुण गंभीर जखमी झाला असून पोलिसांकडून याप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. भर रस्त्यावर झालेल्या या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट असून हल्ल्याच्या कारणाचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
या हल्ल्यात प्रशांत कुंडलिक नागवडे (वय ३७, रा. शिरसवडी, पो.वाडेबोल्हाई) हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी दोन वाजण्याचे सुमारास प्रशांत नागवडे हे मुलाला शाळेतून घरी आणण्यासाठी आपल्या दुचाकीवरून (क्र. एमएच १२ एक्सव्ही ९४२०) हे शिरसवडी येथे जात असताना एका काळ्या रंगाचा टी-शर्ट घातलेल्या अनोळखी व्यक्तीने रस्त्यावर त्यांना अडवत हातातल्या धारदार हत्याराने त्यांच्यावर हल्ला केला. तसेच त्यांच्या सोबतच्या दुसऱ्या व्यक्तीने दांडक्याने डोक्यात मारले, तर त्यांच्या सोबतचे इतर तीन-चार जणांनी दगड विटांनी हातावर व पायावर मारहाण करीत गंभीर जखमी केले. या दरम्यान, लोकांची गर्दी जमा झाल्याने हल्लेखोर निघून गेले. लोणीकंद पोलिसांनी प्रशांत नागवडे यांच्या फिर्यादीनुसार बोडके (पूर्ण नाव माहीत नाही) व देविदास निकाळजे या दोघांना ताब्यात घेतले असून अन्य अनोळखी हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास लोणीकंदचे उपनिरीक्षक संजय चव्हाण हे करीत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून त्यांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्याची फिर्यादीची मागणी आहे.
