कोरेगाव भीमात शौर्यदिनी १५० बुकस्टॉल
कोरेगाव भीमा, ता.१२ : दरवर्षी १ जानेवारीला शौर्यदिनी ऐतिहासिक विजयस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी देशभरातून लाखोंच्या संख्येने अनुयायीं येतात. या अनुयायींसह विद्यार्थ्यांना ग्रंथ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विजयस्तंभाच्या पाठीमागील बाजूस यावर्षी जवळपास १५० बुकस्टॉल विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्या वतीने देण्यात आली.
ज्या पुस्तक विक्रेत्यांना स्टॉल हवे असतील त्यांनी येत्या २५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत छायाचित्रासह कोऱ्या कागदावर अर्जासोबत पुस्तक विक्रेत्याचे अथवा प्रकाशनाचे नाव असलेले शॉप ॲक्ट, आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक नमूद करून publicationandpublicity@barti.in या ईमेलद्वारे अथवा प्रत्यक्ष येरवडा येथील बार्टी संकुलातील पुस्तक विक्री केंद्रात सादर करावीत. इतर कोणत्याही ठिकाणी किंवा इतर कार्यालयात अर्ज केल्यास त्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. स्टॉलची संख्या मर्यादित असल्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. गरज पडल्यास लॉटरी पद्धतीने स्टॉल वाटप केले जातील. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत सकाळी १० ते ५ पर्यंत अर्ज दाखल करावेत. स्टॉल फक्त पुस्तक विक्रेत्यालाच असून एका विक्रेत्याला एकच स्टॉल दिला जाणार असल्याचेही बार्टीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
