हवेलीत विशेष मतदान केंद्रांची स्थापना
केसनंद, ता. ४ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०२६साठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हवेलीत निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. यशवंत माने, तहसीलदार तृप्ती कोलते, अर्चना निकम आणि नायब तहसीलदार सचिन आखाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध गटांसाठी विशेष मतदान केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.
मनुष्यबळ कक्षाचे नोडल अधिकारी सहाय्यक महसूल अधिकारी प्रमोद भांड, साहीर सय्यद, धम्मदीप सातकर आणि भूमेश मसराम, प्रियांका शिंगाडे, अश्विनी कुलकर्णी, सरस्वती पोंदे, स्मिता बगाटे, मैथिली माने, स्नेहल शेलार तसेच माध्यम कक्षाचे प्रा. योगेश हांडगे यांनी याबाबत केलेल्या तयारीबद्दल माहिती देण्यात आली.
यामध्ये प्रत्येक गटातील मतदारांना सुलभ, सुरक्षित व समावेशक वातावरणात मतदान करता यावे, हा या विशेष मतदान केंद्रांचा मुख्य उद्देश आहे. विविध प्रकारच्या मतदान केंद्रांचे नियोजन करताना मतदार संख्या आणि आवश्यक सुविधा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विशेष मतदान केंद्रांचे तीन प्रकार आहेत.
अधिकाधिक मतदारांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता विशेष मतदान केंद्रांची स्थापना केली असून विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊनच येथे मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा या विशेष केंद्रांचा मुख्य उद्देश असल्याचे डॉ. यशवंत माने यांनी सांगितले.
महिला (Pink) मतदान केंद्र (लोणीकाळभोर)
महिलांना सुरक्षित व आरामदायी वातावरणात मतदान करता यावे, यासाठी हे केंद्र केवळ महिलांसाठी ठेवण्यात आले आहे. येथे महिला अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
युनिक मतदान केंद्र (उरुळी कांचन)
स्थानिक वैशिष्ट्ये, संस्कृती व ओळख जपण्यासाठी युनिक मतदान केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रामध्ये परिसराची स्थानिक ओळख, सांस्कृतिक बाबी व वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणीचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे मतदारांना आपुलकीचा आणि सकारात्मक मतदानाचा अनुभव मिळणार आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवणे व मतदानाबाबत उत्साह निर्माण करणे, हा या मतदान केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे.
पर्दानशिन मतदान केंद्र (खेडशिवापूर)
यामध्ये पारंपरिक पद्धतीचे पालन करणाऱ्या महिलांसाठी गोपनीय व सुरक्षित वातावरणात मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
