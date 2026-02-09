‘राष्ट्रवादी’ने परतवले भाजपचे आव्हान
केसनंद, ता. ९ : हवेली तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत प्रस्थापित राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपचे कडवे आव्हान असूनही जिल्हा परिषदेच्या चार जागांवर, तर पंचायत समितीच्या सहा जागांवर वर्चस्व राखण्यात यश मिळवले. भाजपला मात्र जिल्हा परिषदेच्या एक, तर पंचायत समितीच्या चार जागांवर विजय मिळाला. शिवसेना पक्षाला जिल्हा परिषदेची एक व पंचायत समितीचीही एक जागा मिळाली आहे.
या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद यांचे गाव असलेल्या पेरणे लोणीकंद जिल्हा परिषद गटातील तिरंगी लढतीत भाजपच्या किरण संपत साकोरे यांनी १५२३४ मते मिळवत राष्ट्रवादीच्या प्रदीप वसंत कंद (१२१८३) यांच्या विरोधात चुरशीच्या लढतीत विजय मिळवला. शिवसेनेचे उमेदवार योगेश बाजीराव झुरुंगे यांना ८३० मते मिळाली. याच गटाच्या दोन्ही गणातही भाजपच्या उमेदवारांनीच विजय मिळवला. यात लोणीकंद गणातील भाजपच्या उमेदवार व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप विद्याधर कंद यांच्या भावजय माजी सरपंच मोनिका श्रीकांत कंद यांनी राष्ट्रवादीच्या माजी तालुकाध्यक्षा लोचन शिवले यांचा पराभव केला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद व राष्ट्रवादीचे आमदार माऊली कटके यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या या गटातील लढतीबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती.
कोरेगाव मूळ- केसनंद गटात राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुरेखा रमेश हरगुडे यांनी १८ हजार ८७२ मते मिळवत भाजपच्या कविता विजय पायगुडे (९८३८) यांचा दारुण पराभव केला. येथील केसनंद गणात भाजपला, तर कोरेगाव मूळ पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीला विजय मिळाला.
उरुळी कांचन- सोरतापवाडी जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र बाळासाहेब बडेकर यांनी १०६८५ मते मिळवत भाजपच्या शंकर बडेकर (९०८४) यांचा पराभव केला. येथे ठाकरे शिवसेनेच्या अनिल रामू कदम यांना १७५७ मते मिळाली.
ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या थेऊर-आव्हाळवाडी जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीच्या कोमल संदेश आव्हाळे यांनी २२३४३ एवढी विक्रमी मते घेत भाजपच्या भाजपच्या पुष्पलता प्रकाश सावंत (८१९७) यांचा दणदणीत पराभव केला.
सात उमेदवार रिंगणात असलेल्या व तीन फेऱ्यात मतमोजणी झालेल्या लोणीकाळभोर- कदमवाक वस्ती जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीच्या शितल सुजित कांबळे यांनी १५५२९ मते घेत विजय मिळवला. भाजपच्या पूनम बाबूराव गायकवाड यांना १०७१९ मते मिळाली. तर शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या सिम्पल गणेश कांबळे यांना १०७४ मते मिळाली. सात उमेदवार असूनही या गटात ५१६ जणांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला.
खेड शिवापूर- खानापूर गटात शिवसेनेच्या रुपाली रमेश कोंडे या १५८७० मते मिळवत विजयी झाल्या असून, तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुजा नवनाथ पारगे यांना १०७६५; तर भाजपच्या सारिका सचिन पायगुडे यांना ३२२९ मतांवर समाधान मानावे लागले आहे.
दरम्यान, हवेलीत २०१७च्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या जागा राखण्यात भाजपला अपयश आले असले, तरीही हवेली पंचायत समितीत मात्र पूर्वीप्रमाणे जागा राखण्यात भाजपला यश आले असले तरीही पंचायत समितींवरील सत्तेची सूत्रे मात्र अद्यापही भाजपपासून दुरच आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे २०१७ चे पक्षीय बलाबल :
जिल्हा परिषद- एकूण जागा : १३
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ७
भाजप - ३
शिवसेना - २
अपक्ष - १
…………
हवेली पंचायत समिती - २०१७ : पक्षीय बलाबल
एकूण जागा : २६
राष्ट्रवादी काँग्रेस : १३
शिवसेना - ७
भाजप - ४
अपक्ष : २
हवेलीतील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे २०२६चे पक्षीय बलाबल :
जिल्हा परिषद - एकूण जागा : ६
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ४
भाजप - १
शिवसेना - १
…………
हवेली पंचायत समिती - २०२६चे पक्षीय बलाबल :
एकूण जागा : १२
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ६
भाजप - ४
शिवसेना - १
अपक्ष :१
