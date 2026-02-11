भाजपने आलेख उंचावला, अपेक्षापूर्तीत मात्र अपयश
केसनंद, ता. ११ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सुमारे नऊ वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपचे आव्हान पेलत जिल्हा परिषदेवर पुन्हा वर्चस्व राखण्यात यश मिळवले. मात्र, जिल्ह्यात अपेक्षित जागा निवडून न आल्याने भाजपचा मात्र अपेक्षाभंग झाला. तरीही भाजपनेही दहा जागांवर विजय मिळवत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून आपला आलेख उंचावला आहे. मागीलवेळी सात जागा होत्या.
जिल्हा परिषदेच्या सन २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. ७५ गटांपैकी ४४ गटांत विजय मिळवत पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवली होती. त्या खालोखाल शिवसेनेने १३ जागांवर विजय मिळवला होता. भाजप आणि काँग्रेसलाही प्रत्येकी सात जागा मिळाल्या होत्या, तर अपक्ष आणि इतर पक्षांना मिळून चार जागांवर यश मिळाले होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या सध्या एकूण ७३ जागांसाठी आणि जिल्ह्यात १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्येच लढत झाली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५१ जागांवर पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळवत जिल्हा परिषदेवर पुन्हा वर्चस्व राखण्यात यश मिळवले. मात्र, या निवडणुकीत आव्हान निर्माण केलेल्या भाजपला मात्र अपेक्षेप्रमाणे जास्त जागा मिळाल्याने भाजपचे सत्तेचे स्वप्न पूर्णच राहिले. मात्र पूर्वीच्या जागेत वाढ करीत दहा जागांवर विजय मिळवण्यात, तसेच दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून आपला आलेख उंचावण्यात भाजपला यश मिळाले आहे.
एकेकाळी भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या मावळात पक्षाला भोपळाही फोडता आला नाही. भोरचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या प्रवेशामुळे भोरमध्ये दोन व मुळशीत एक जिल्हा परिषद सदस्य मिळाला आहे. तर, पुरंदरमध्ये माजी आमदार संजय जगताप यांच्या प्रवेशामुळे दोन सदस्य आले आहेत. बारामतीत अजित पवार यांनी दोन पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा केला होता. इंदापूरमध्ये हर्षवर्धन पाटील यांनी राष्ट्रवादीशी घरोबा केल्यानंतर प्रवीण माने आणि प्रदीप गारटकर यांचा करिश्मा चालला नाही. जिल्ह्यातील एकमेव आमदार असलेल्या दौंडमध्ये जिल्हा परिषदेत राहुल कुल यांना पुन्हा फटका बसला. मात्र, पंचायत समितीची सत्ता मिळविण्यात त्यांनी यश मिळविले. शिरूरमध्ये माजी आमदार पोपटराव गावडे व शेखर पाचुंदकर यांचा पक्षप्रवेश फायद्याचा ठरला. हवेलीतील हक्काचा गट राखण्यात जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद यांना यश आले. खेडमध्ये माजी जिल्हाध्यक्ष शरद बुट्टे पाटील यांनी साथ सोडल्याने अपयश पदरी आले. जुन्नरमध्ये पक्षाच्या नेत्या आशा बुचके यांना पराभवाचा धक्का बसला. येथील पंचायत समितीची एक जागा सत्तेसाठी महत्त्वाची ठरली आहे.
एकंदर भाजपला या निवडणुकीत अपेक्षापूर्ती करण्यात अपयश आले.
दौंड, मावळ या सारख्या महत्त्वाच्या तालुक्यात अपेक्षेपेक्षाही अत्यंत जागा कमी मिळाल्याने तसेच शिरूर हवेलीत काही महत्त्वाच्या उमेदवारांचा अत्यंत थोडक्या मतांनी झालेल्या पराभवामुळे अपेक्षित आकडा आला नाही, मात्र शिरूरमध्ये भाजपचे राजेंद्र गावडे, स्वाती पाचुंदकर यांच्यासारखे महत्त्वाचे उमेदवार निवडून आणण्यात भाजपला यश आले. तसेच हवेलीसह शक्य तेथे पंचायत समित्यांची सत्तासुत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न आहे.
- प्रदिप कंद, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.