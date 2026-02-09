पूर्व हवेलीत राष्ट्रवादी ठरला मोठा पक्ष
केसनंद, ता.९ : नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये प्रस्थापित राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या पूर्वहवेलीत सत्ता मिळवण्याचे भाजपचे स्वप्न अपेक्षित संख्याबळाअभावी साकार होवू शकले नाही. अखेर प्रस्थापित राष्ट्रवादीच मोठा पक्ष ठरला असून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बद्दलची सहानुभूती, लाडकी बहीण तसेच यशवंत कारखाना व शेतकरी वर्गाची नाराजी असे अनेक निर्णायक मुद्दे राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरल्याचे चित्र आहे.
हवेली तालुक्याच्या राजकारणात प्रस्थापित राष्ट्रवादीला शह देत बदल घडवण्यासाठी भाजपच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांनीही चांगले उमेदवार देत जोरदार तयारी केली होती. तर तालुक्यात आपली सत्ता राखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांनीही या निवडणुकीत सक्षम उमेदवार देत योग्य नियोजन केले होते. मात्र याच दरम्यान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने राष्ट्रवादीच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. अशा परिस्थितीत प्रचारच संपल्याने कसे होणार, अशा मनःस्थितीत नेते व पदाधिकारी होते. तर भाजपनेही प्रचारासाठी नेत्यांच्या सभा न घेण्याचे जाहीर केल्याने या निवडणुकीचे नेमके काय होणार, याचा अंदाज लावणे सर्वसामान्यांना अवघड झाले होते. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात सर्वच पक्षांनी मोठ्या सभा, रॅली, घोषणा, किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा सभांऐवजी घरोघरी प्रचार व वैयक्तिक गाठीभेठीला प्राधान्य दिले. तर भाजपने नेहमीप्रमाणे आपली बुथयंत्रणा कार्यान्वित केली, तसेच राष्ट्रवादीनेही याच धर्तीवर शेवटच्या घटकापर्यंत पाहोचण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेनेसह अन्य पक्षांनीही अशाचप्रकारे घरोघरी प्रचारातून मतदारांपर्यंत पाहोचण्यांचा प्रयत्न केला. त्यातून सहानुभूतीमुळे वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीचाही राष्ट्रवादीला फायदा झाला. मात्र दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबद्दलची जनतेमध्ये सहानुभूती, अजित पवार यांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन, लाडकी बहीण योजनेत अजित पवार यांचे योगदान तसेच पूर्वहवेलीच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेला यशवंत कारखाना सुरू करण्याबाबत दिवंगत अजित पवार यांनी दिलेले आश्वासन, त्यासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न, तसेच शेतमालाला बाजारभावाअभावी शेतकरी वर्गाची केंद्रसरकारवर असलेली नाराजी अशा अनेक मुद्द्यांचा परिपाक भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात व प्रस्थापित राष्ट्रवादीला पुन्हा पाठबळ देण्यात झाला.
सत्तेबाबतच्या चर्चांनाही वेग
निकालानंतर हवेली पंचायत समितीत सत्तेबाबतच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. यात शिवसेनेसह अपक्षाचे पाठबळही महत्त्वाचे ठरणार असून त्यासाठी समीकरणे जुळवली जातील. तर मतदारांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणे, आणि रखडलेली कामे मार्गी लावणे ही विजयी उमेदवारांसमोर मोठी आव्हाने असतील. एकूणच, हवेली तालुक्यातील या निवडणुकांतून एकाबद्दल सहानुभूती व दुसऱ्याबद्दल नाराजी यासोबतच ‘पक्षाची धोरणे, विकासकामे, सक्षम उमेदवार आणि वैयक्तिक जनसंपर्क’ हेही मुद्दे सहाय्यकारी ठरल्याचे दिसते.
