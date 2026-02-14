हवेलीच्या सभापतिपदाची चावी अपक्षाच्या हाती
केसनंद, ता. १४ : सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले असलेल्या हवेली पंचायत समितीत कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी अपक्ष उमेदवाराला महत्व आले आहे. एकूण १२ जागा असलेल्या या पंचायत समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहा, भाजपला चार; तर शिवसेना (शिंदे) गटाला एक व अपक्ष एक, असे पक्षीय बलाबल आहे. सद्यःस्थितीत सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादी व भाजप या दोन्ही गटांसाठी लोणी काळभोर गणातील अपक्ष उमेदवार विद्या दत्तात्रेय गायकवाड, तसेच खेड शिवापूर गणातील शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या शुभांगी राजू खिरीड यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पूर्व हवेलीत शहरालगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने पेरणे- लोणीकंद, कोरेगाव मूळ- केसनंद, उरुळी कांचन- सोरतापवाडी, थेऊर- आव्हाळवाडी, लोणी काळभोर-कदमवाकवस्ती, खेड शिवापूर-खानापूर हे एकूण ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गण अस्तित्वात आले. सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले. पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला उरुळी कांचन गणामध्ये कोमल गणेश कांबळे, थेऊर गणामध्ये युवराज हिरामण काकडे, कोरेगाव मूळमध्ये कृषीराज उर्फ मनोज दत्तात्रेय चौधरी, आव्हाळवाडीमध्ये सुषमा संतोष मुरकुटे, कदमवाकवस्ती गणात अमोल त्रिंबक टेकाळे, तसेच खानापूर गणात युवराज नारायण वांजळे हे निवडून आल्याने सहा जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला लोणीकंद गणामध्ये मोनिका श्रीकांत कंद, पेरणे गटामध्ये राणी दत्तात्रेय वाळके, सोरतापवाडी गणामध्ये सुदर्शन जयप्रकाश चौधरी, तर केसनंद या गणातून कुशाल गोरख सातव यांच्या माध्यमातून चार जागांवर विजय मिळाला आहे. तसेच, खेड शिवापूर गणात शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे शुभांगी राजू खिरीड हे विजयी झालेले आहेत. मात्र, लोणी काळभोर गणात राष्ट्रवादी तसेच भाजपचे दोन्ही उमेदवार पराभूत झाले. तेथे निवडून आलेल्या अपक्ष उमेदवार विद्या दत्तात्रेय गायकवाड यांचे महत्त्व सत्ता स्थापनेच्या घडामोडीत वाढले आहे.
सध्या पंचायत समितीत सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला एका जागेची, तर भाजपला तीन जागांची गरज आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या पर्यायात अपक्ष उमेदवार विद्या दत्तात्रेय गायकवाड यांना सत्तेत सहभागी करून राष्ट्रवादीची सत्ता सहज येवू शकते. तसे झाल्यास राष्ट्रवादीकडून सभापती-उपसभापतिपदासाठी प्रमुख दावेदार म्हणून थेऊर गणामधील ५२१२ मतांनी विजयी झालेले युवराज हिरामण काकडे, तसेच कोरेगाव मूळ गणामध्ये केवळ चार मतांनी विजयी झालेले कृषीराज उर्फ मनोज दत्तात्रेय चौधरी, तसेच अपक्ष उमेदवार विद्या दत्तात्रेय गायकवाड यांच्या नावांचा विचार होवू शकतो.
मात्र, भाजपला सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेसह एका अपक्षाची मदत घेवूनही सहाच सदस्य संख्या होत असल्याने प्रसंगी इश्वरचिठ्ठीवर अवलंबून रहावे लागेल. या दोन्ही पर्यायाद्वारे सत्ता मिळवता येईल का, याची चाचपणी दोन्ही पक्षांकडील नेत्यांकडून सुरु असल्याची चर्चा आहे. तर, तिसऱ्या अवघड पर्यायात पंचायत समितीत सत्तेसाठी राज्याच्या महायुतीतील भाजप व राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास हवेली पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीसह भाजपलाही सत्तेची संधी मिळू शकते. मात्र, बहुमत असलेल्या राष्ट्रवादीकडून या पर्यायाची शक्यता धूसर दिसते.
नेते ठरविणार भूमिका
अपक्ष उमेदवार विद्या दत्तात्रय गायकवाड हे आपल्या विचाराचे असून, ते पुण्यात राष्ट्रवादीच्या बैठकीला हजर असल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. तसे झाल्यास राष्ट्रवादीचा सत्तेचा मार्ग सुकर होणार आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेनेकडून पक्षप्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार निर्णय घेणार असल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे व तालुकाप्रमुख विपुल शितोळे यांनी सांगितले.
त्यामुळे हवेली पंचायत समितीवर सत्तास्थापनेबाबत राष्ट्रवादीकडून विद्यमान आमदार माऊली कटके; तर भाजपकडून जिल्हाध्यक्ष प्रदिप कंद तसेच रमेश कोंडे व विपुल शितोळे आदींसह प्रमुख नेते आपापल्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करून काय भूमिका घेतात? तसेच ऐनवेळी हवेली पंचायत समितीवर कोणाचा सभापती होणार? याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
