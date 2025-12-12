भीमा पाटसचा पहिला हप्ता प्रतिटन ३१०० रुपये जमा
केडगाव, ता. १२ : एमआरएन भीमा पाटस साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शुक्रवारी (ता. १२) ३१०० रूपये प्रतिटन दराप्रमाणे रक्कम जमा झाल्याची माहिती आमदार राहुल कुल यांनी दिली.
कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होऊन ४२ दिवस झाले. या दिवसात कारखान्याने दोन लाख ५७ हजार टन ऊस गाळप केला आहे. गाळप केलेल्या उसाला किती दर मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. कारखाना व्यवस्थापनाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत गाळप केलेल्या उसाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शुक्रवारी जमा केले. यंदा १० लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ३१०० रुपये हा उसाचा पहिला हप्ता आहे. इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने उसाचा दुसरा हप्ता दिला जाईल, अशी ग्वाही कुल यांनी दिली आहे.
कारखान्याने आतापर्यंत दोन लाख ५७ हजार ४६ टन उसाचे गाळप केले असून, दोन लाख ३४ हजार ८५० साखर पोत्यांचे उत्पादन केले आहे. साखर उतारा १०.२४ इतका आहे. तोडणी वाहतुकीमध्ये काही अडचण आली नाही, तर दररोज दहा हजार टनाप्रमाणे उसाचे गाळप होणार आहे, असे कारखान्याचे उपाध्यक्ष नामदेव बारवकर यांनी सांगितले.
भीमा पाटस साखर कारखान्याचा हा ४३वा गळीत हंगाम आहे. एक नोव्हेंबरला हंगामाची सुरवात झाली. यंदा प्रथमच कारखान्याने प्रतिदिन १० हजार दोनशे ४९ टन गाळप करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. कारखान्याच्या इतिहासात प्रथमच एका दिवसात दहा हजार टनांपेक्षा जास्त गाळप झाले आहे, अशी माहिती कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रविकांत पाटील यांनी दिली.
