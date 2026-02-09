दौंड - जिल्हा परिषद गट निकाल

४३- राहू- गट
१)सागर रघुनाथ शेलार- १३२७२ विजयी ( राष्ट्रवादी काँग्रेस )
२) अनिल माधवराव सोनवणे १२५०४ पराभूत ( भाजप )
३) अशोक बापू फडतरे ३०१ ( पराभूत ) उबाठा
---
४४ - वरवंड - गट
१) गायत्री विशाल खळदकर १५१७६ विजयी ( राष्ट्रवादी )
२) सारीका संजय दिवेकर ११४७१ पराभूत ( भाजप )
३) मानसी नामदेव ताकवणे १८१६ पराभूत ( शिवसेना )
---
४५ - गोपाळवाडी गट
१) साहेबराव राजाराम पोळ १०६८१ विजयी ( राष्ट्रवादी )
२) तेजस राजेंद्र कांबळे १०३२५ पराभूत ( भाजप )
३) अभिषेक रमेश खंडाळे ६०० पराभूत ( शिवसेना )
---
४६ खडकी गट
१) वीरधवल कृष्णधवल जगदाळे १५०८७ विजयी ( राष्ट्रवादी )
२) अप्पासाहेब नानासाहेब पवार १०९३१ पराभूत ( भाजप )
३) अमरसिंग तुफानसिंग परदेशी १०८९ पराभूत ( अपक्ष )
---
४७ पाटस गट
१) अनुराधा सत्वशील शितोळे १३४३० विजयी राष्ट्रवादी )
२) वैशाली साहेबराव वाबळे ११४९६ पराभूत ( भाजप )
३) सारीका अविनाश मोहिते १६९ अपक्ष पराभूत
---
४८ बोरीपार्धी गट
१) तुषार रमेश थोरात १४७७७ विजयी ( राष्ट्रवादी )
२)अभिषेक आनंद थोरात ११४९४ पराभूत ( भाजप )
३)समीर पोपटराव भोईटे ५१५ पराभूत उबाठा
----
४९ यवत गट
१)अविनाश रमेश कुदळे १२७०५ विजयी ( भाजप )
२) अमित विष्णू कुदळे १२४४० पराभूत ( राष्ट्रवादी )
३)गणेश शंकर आखाडे १५९९ अपक्ष पराभूत
---
