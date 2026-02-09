दौंड पंचायत समितीत फुलले ‘कमळ’
केडगाव/राहू, ता. ९ : दौंड पंचायत समितीवर भाजपने यंदा प्रथमच झेंडा फडकविला आहे. या निवडणुकीत भाजपने १४ पैकी ८ जागा जिंकून वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहा जागा मिळाल्या. पंचायत सभापतिपद इतर मागासवर्गियासाठी आरक्षित असून खामगाव गणातील भाजपचे उमेदवार सुखदेव चोरमले हे सभापतिपदाचे दावेदार मानले जात आहे. विविध गण व गटात क्रॅास वोटींग मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.
दौंड पंचायत समिती निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी (ता. ९) दौंड येथे झाली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने भाजपने जल्लोष केला नाही. दौंड नगरपरिषद निकालाप्रमाणे मतदारांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला विभागून सत्ता दिली आहे. राष्ट्रवादी पक्षाकडून गणातील एकही इतर मागासवर्गीय विजयी झालेला नाही. सभापतिपदाची प्रमुख दावेदार चोरमले यांनी खामगावचे सरपंच योगेश मदने यांचा पराभव केला. राहू व खामगाव गणातील भाजपचे उमेदवार सुमारे एक हजारच्या फरकाने विजयी झाले आहेत.
पारगाव गणात राष्ट्रवादीच्या मनीषा ताकवणे यांनी भाजपच्या रूपाली ताकवणे यांचा, वरवंड गणात राष्ट्रवादीच्या प्रदीप दिवेकर यांनी भाजपचे तुषार दिवेकर यांचा कानगाव गणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका कार्याध्यक्ष बाळासाहेब निवंगुणे यांनी भाजपचे कानगाव येथील माजी उपसरपंच नाना गवळी यांचा पराभव केला.
गोपाळवाडी गणात भाजपच्या सुमन निकाळजे यांनी राष्ट्रवादीच्या वैशाली शिंदे यांचा पराभव केला. तर देऊळगाव राजे गणात भाजपच्या अमृता गिरमकर यांना निसटता (१०० मते) विजय मिळाला. भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अभिमन्यू गिरमकर यांच्या त्या पत्नी आहेत. अमृता यांनी राष्ट्रवादीच्या अर्चना पाचपुते यांचा पराभव केला. खडकी गणात राष्ट्रवादीचे संजय भोसले यांनी भाजपचे विठ्ठल मोघे यांचा पराभव केला आहे.
पाटस गण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. या गणात दौंड खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष शिवाजी ढमाले ( राष्ट्रवादी) यांनी भाजपचे नितीन शितोळे यांचा पराभव केला आहे. बोरीपार्धी गणात खोर येथील भाजपच्या रेखा चौधरी यांनी राष्ट्रवादीच्या उज्ज्वला चौधरी यांचा पराभव केला. रेखा यांना बोरीपार्धी गावातून मोठी आघाडी मिळाल्याने त्यांचा विजय सुकर झाला. केडगाव गणात राष्ट्रवादीचे धनंजय शेळके यांनी भाजपचे आशिष शेळके यांचा पराभव केला आहे. यवत गणात भाजपच्या तेजस्विनी पडळकर या विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या अश्विनी पिंगळे यांचा पराभव केला. बोरीभडक गणात भाजपचे राजश्री म्हस्के यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साक्षी गव्हाणे यांचा पराभव केला.
कुरकुंभ गणात माजी उपसभापतींचा पराभव
कुरकुंभ गणात दौंड बाजार समितीचे माजी सभापती व माजी पंचायत समिती सदस्य राहुल भोसले (भाजप) यांनी राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष व उपसभापती उत्तम आटोळे (राष्ट्रवादी पुरस्कृत) यांचा पराभव केला. या गणात क्रॅास वोटींग झाले.
