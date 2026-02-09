दौंड पंचायत समिती निकाल
दौंड पंचायत समिती निकाल
1)राहू गण
१) शुभांगी किसन शिंदे-६४२२ विजयी भाजप
२) श्रेया यशवंत शिंदे-५०२८ पराभूत राष्ट्रवादी
---
खामगाव गण
१)सुखदेव सोनबा चोरमले ८०१० विजयी भाजप
२) योगेश ज्ञानदेव मदने-६९२६ पराभूत राष्ट्रवादी
पारगाव गण
१)मनीषा संतोष ताकवणे ७७३० विजयी राष्ट्रवादी
२) रूपाली अतुल ताकवणे ६९७९ पराभूत भाजप
वरवंड गण
१)प्रदीप किसन दिवेकर ७७८५ विजयी राष्ट्रवादी
२)तुषार रामदास दिवेकर-६२३३ पराभूत भाजप
कानगाव गण
बाळासाहेब कुशाबा निवंगुणे ६८९४ विजयी राष्ट्रवादी
नाना सुरेश गवळी-६३६७ पराभूत भाजप
---
गोपाळवाडी गण
१)सुमन सुरेश निकाळजे ४६४९ विजयी -भाजप
२)वैशाली अनिल शिंदे-४१९४ पराभूत राष्ट्रवादी
---
देऊळगाव राजे गण
१)अमृता अभिमन्यू गिरमकर -भाजप - मते-६८४७ विजयी
२)अर्चना गणेश पाचपुते-राष्ट्रवादी-मते-६७४७ पराभूत
---
खडकी गण
संजय संपत भोसले - राष्ट्रवादी -मते-६८३५ विजयी
विठ्ठल भाऊसाहेब मोघे-भाजप-मते-५७८२ पराभूत
---
कुरकुंभ गण
राहुल हनुमंत भोसले -भाजप - मते-५८२८ विजयी
उत्तम मुरलीधर आटोळे-राष्ट्रवादी पुरस्कृत -मते-५४८५ पराभूत
---
पाटस गण
शिवाजी संपतराव ढमाले -राष्ट्रवादी - मते-७७२८ विजयी
नितीन आदरसिंग शितोळे -भाजप -मते-४७७१ पराभूत
---
बोरीपार्धी गण -रेखा पोपट चौधरी -भाजप - मते-६८७६ विजयी
उज्ज्वला विकास चौधरी-राष्ट्रवादी-मते-६४५० पराभूत
---
केडगाव गण
धनंजय शहाजी शेळके -राष्ट्रवादी- मते- ८०२९ विजयी
पराभूत-आशिष संपत शितोळे-भाजप-मते- ५५०७ पराभूत
---
यवत गण
तेजस्विनी दत्ता पडळकर- भाजप-मते-७२२७ विजयी
अश्विनी भाऊसाहेब पिंगळे-राष्ट्रवादी-मते- ६११७ पराभूत
---
बोरीभडक गण
राजश्री सागर म्हस्के -भाजप - मते -५४४१ विजयी
साक्षी आकाश गव्हाणे -राष्ट्रवादी - मते - ५०५० पराभूत
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.