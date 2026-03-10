‘बा रायगड’ परिवाराचा गडसंवर्धनाचा वसा

केडगाव, ता. १० : जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘बा रायगड’ परिवाराच्या वतीने ढाकगडावर ६३वी गड संवर्धन मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये चौफुला (ता. दौंड) येथील आठ तरुणांसह चार मुलींनी सुमारे २५० किलोचे लोखंडी साहित्य खांद्यावर वाहून नेत दुर्गम ढाकगड सर केला आणि गडावरील महाद्वाराची स्वच्छता केली.
चौफुला येथील नितीन गावडे याने एकत्र येत तयार केलेल्या शिवप्रेमी तरुणांचा हा समूह गेल्या काही काळापासून गड संवर्धनाचे कार्य करत आहे. सातवाहन काळातील वनदुर्ग असलेल्या ढाकगडाची मोठी पडझड झाली होती. या मोहिमेत स्वयंसेवकांनी गडावरील महाद्वारावर साठलेली माती बाजूला केली, तसेच टाक्यांमधील गाळ काढून ते स्वच्छ केले. गडावरील ‘ढोलकाठी’ या ठिकाणाहून १७ किल्ले नजरेस पडतात, तिथे परिवाराच्या वतीने दिशादर्शक फलक आणि ध्वज लावण्यात आला आहे.
कठीण चढण आणि कातळवाटा असलेल्या या गडावर वायररोपच्या साहाय्याने साहित्य नेऊन तरुणांनी श्रमदान केले. या मोहिमेमुळे गडावरील शिवलिंग, भैरवनाथ मूर्ती आणि जुन्या दीपमाळेचे अवशेष उजेडात आले आहेत. रोजगारासाठी कष्ट करून सुटीच्या दिवशी स्वखर्चाने गड संवर्धनासाठी धावून जाणाऱ्या या तरुणांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
१३ किल्ल्यांचे संवर्धन
गडावर पटकन न दिसणारी एक नैसर्गिक गुहा आहे. या गुहेला पिंपळाच्या पानाचा आकार आहे. अनेकजण येथे फोटो काढण्यासाठी येतात. प्रचलित किल्यांवर अनेकजण जातात. ‘बा रायगड’ परिवार दुर्लक्षित १३ किल्ल्यांचे संवर्धन गेल्या सात वर्षापासून करत आहे, असे परिवाराचे संतोष आलम यांनी सांगितले.
