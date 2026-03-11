चौफुला, पडवी, परिसरात कमी दाबाचा वीजपुरवठा

केडगाव, ता. ११ : चौफुला, देऊळगाव गाडा व पडवी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या विजेच्या लपंडावामुळे शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. वारंवार खंडित होणारा व कमी दाबाने मिळणारा वीजपुरवठा यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
सध्या परीक्षा हंगाम सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. सतत वीज खंडित होत असल्याने मुलांना अभ्यास करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच परिसरात प्रचंड उकाडा असल्याने ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुले त्रस्त झाली आहेत, अशी तक्रार पडवी येथील समीर बारवकर यांनी केली आहे.
कमी दाबाने वीजपुरवठा होत असल्याने विद्युत पंप चालत नाहीत. परिणामी पिकांना पाणी देता येत नसल्याने पिके सुकली आहेत, असे देऊळगाव गाडा येथील शेतकरी अतुल बारवकर यांनी सांगितले.
या समस्येबाबत ग्रामस्थांनी अनेक वेळा संबंधित वीज वितरण विभागाकडे तक्रारी केल्या असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे.
तत्काळ योग्य उपाययोजना करून नियमित व पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी चौफुला, देऊळगाव गाडा व पडवी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
सतत वीज गेल्याने चौफुला येथील हॅाटेल व्यावसायिक व हॉस्पिटल चालक वैतागले आहे. वीज गेल्यानंतर कामगार बसून राहतात किंवा मग जनरेटर चालू करावा लागतो. कधीही वीज जाते. याबाबत राहुल म्हेत्रे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
उपकरणे जळाली
विजेचा लपंडावामुळे मंगळवारी (ता.१०) मंगळवारी सकाळी चालू होता. मात्र अचानक विजेचा दाब वाढल्याने चौफुला येथील अनेकांची उपकरणे जळाली आहेत. यात इंटरनेट मोडेम चार्जर, इलेक्ट्रीक दुचाकी चार्चर, फॅन, फ्रीज, बल्प,टिव्ही यातून धूर निघून ती निकामी झाली आहेत, अशी तक्रार गणेश वत्रे यांनी केली आहे.
