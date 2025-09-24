निमगाव केतकीत महिलांचा उत्साह
निमगाव केतकी, ता. २४ : नवरात्र उत्सवानिमित्त निमगाव केतकी येथे उत्साहात घटस्थापना करण्यात आली. तर वाड्यावस्त्यांवरील १२ पेक्षा जास्त नवरात्र उत्सव मंडळानी तुळजापूर येथील भवानीमाता मंदिरातून आणलेल्या ज्योतीची गावातून सवाद्य मिरवणूक काढली.
बनकरमळा येथील भवानीमाता मंदिर, ओढ्यातील महालक्ष्मी मंदिर, बंगल्यावरील भवानीमाता मंदिर तसेच गावातील पहिल्या सार्वजनिक असलेल्या विकास नवरात्र उत्सव मंडळ तसेच भगवती महिला मंडळ व श्रीकृष्णनगर मधील नवरात्र मंडळांनी धार्मिक विधी करत घटस्थापना केली.
पोलिस प्रशासनाने आव्हान केल्यानंतर बहुतांश मंडळींनी पारंपरिक वाद्याच्या गजरामध्ये मिरवणुका काढत घटस्थापना केली. ज्योतीच्या व देवीच्या काढलेल्या मिरवणुकीमध्ये महिलांचा सहभाग मोठा होता. कवठीमळा येथील संत सावतामाळी नवरात्र मंडळाने तुळजापूर येथून आणलेल्या ज्योतीची गावातून मिरवणूक काढली. यामध्ये सुमारे दीडशे महिला सहभागी झाल्या होत्या. सहभागी झालेल्या सर्व महिलांना रोहन भोंग या युवकाच्या वतीने फेटे बांधण्यात आले होते.
भोंगमळा-जांभळीमळा, आदलिंगमळा, शेंडेमळा तसेच चिंचवाडी येथील हनुमान मंडळ, भोंगवाडी येथील जयमल्हार मंडळ, नवामळा येथील छत्रपती मंडळ, राऊतवाडी येथील कर्मवीर मंडळ, बारवकरवस्ती येथील भैरवनाथ मंडळ व भोसलेवस्ती येथील जयभवानी मंडळ यांनी तुळजापूर येथून आणलेल्या ज्योतीची गावातून सवाद्य मिरवणूक काढल्यानंतर घटस्थापना केली.
