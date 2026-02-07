मुळशीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच झेंडा फडकणार
मुळशी तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद गट व सहा पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचाच झेंडा फडकणार आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर वातावरण पक्षाला अनुकूल झाले आहे. अजितदादा पवारांनी आम्हाला भरघोस निधी दिला असून विविध विकास कामे सुरु आहेत. या निवडणुकीत आमचे कार्यकर्ते तळागाळात काम करीत आहेत. कार्यकर्त्यांची मेहनत व आम्ही केलेले काम या जोरावर मागील दोन टर्म प्रमाणेच आताही आमची एकहाती सत्ता येणार आहे.
- शंकर मांडेकर, आमदार, भोर-राजगड-मुळशी
