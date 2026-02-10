मुळशीत ठाकरेंच्या शिवसेनेवर आत्मचिंतनाची वेळ
कोळवण, ता. १० : मुळशी पंचायत समितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सहापैकी तीन जागांवर विजय मिळवला असून, दोन जागा जिंकून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही ताकद दाखविली आहे. एक जागा खेचून घेत भाजपचीही पंचायत समितीत एंट्री झाली आहे. परंतु, शिवसेनेला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही. मतदारांची ताकद असतानाही अपयशी ठरल्याने ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या तीनपैकी दोन जागा जिंकत राष्ट्रवादीने आपली ताकद कायम राखली असून, भाजपने एका जागेवर पहिल्यांदाच कमळ फुलवले आहे.
पौड- अंबडवेट गटात आणि दोनही गणांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने वर्चस्व राखले. येथील गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मिलिंद वाळंज व ठाकरे शिवसेनेचे यांच्यात लढत झाली. ती चुरशीची होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र निकालाची आकडेवारी पाहता वाळंज यांनी एकहाती विजय मिळवल्याचे लक्षात आले. उमेदवारीवरून येथे दोनही पक्षांत नाराजीनाट्य पाहायला मिळाले. मात्र, अखेर वाळंज यांनी पाच हजारांपेक्षा जास्त मतांच्या फरकांनी विजय मिळवला. पौड पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष अंकुश मोरे यांच्या कन्या काजल यांनी तालुक्याच्या माजी सभापती कोमल वाशिवले यांचा पराभव केला. याच गणात जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अमित कंधारे यांच्या पत्नी पल्लवी या भाजपकडून निवडणूक लढवत होत्या. पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे असलेले कंधारे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, परंतु त्यांना प्रभाव पाडता आला नाही. याच गणात शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या सहसंपर्क संघटिका स्वाती ढमाले यांनी निवडणूक लढविली, परंतु पक्षातून आयात उमेदवार, या नाराजीनाट्याने त्यांच्याही पदरी निराशाच आली. अंबडवेट गणातील मशाल विरुद्ध घड्याळाच्या लढतीकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले होते. येथे राष्ट्रवादीचे प्रवीण धनवे यांनी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सचिन खैरे यांचा पराभव केला. अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर सहानुभूतीची किनार या निवडणुकीत होती. तसेच, आमदार शंकर मांडेकर यांनी केलेल्या विकासकामांची पोहोचपावती, योग्य प्रकाराचे प्रचाराचे नियोजन धनवे यांनी केले होते. त्याचा फायदा त्यांना झाला.
भूगाव- पिरंगुट जिल्हा परिषद गटातील गणांच्या दोनही जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बाजी मारली. या गटातील गणांच्या दोनही जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर गेलेले असतानाही गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा विजय झाला. या गटात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद गटनेते शांताराम इंगवले व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी सभापती महादेव कोंढरे यांच्या लढत रंगेल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, ठाकरे शिवसेनेचे आबासाहेब शेळके यांनी जोरदार ताकद लावली. त्यामुळे येथे तिरंगी लढत रंगली. त्यात पंचायत समितीच्या दोनही जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने विजय मिळवला. मात्र, जिल्हा परिषद गटात शांताराम इंगवले यशस्वी ठरले. पिरंगुट पंचायत समिती गणात चौरंगी लढत झाली. त्यात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुल पवळे यांनी विजय मिळवला. येथे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे रामदास गोळे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे रमेश पवळे व भाजपचे महेश वाघ यांचा पराभव झाला. येथे राष्ट्रवादीकडून इच्छुक असलेले रामदास गोळे यांनी उमेदवारी न मिळाल्याने ठाकरे सेनेते प्रवेश केला होता. भूगाव गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे दगडूकाका करंजावणे विजयी झाले. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातून ऐनवेळी ठाकरे पक्षात प्रवेश केलेल्या अनिल पवार यांनी आव्हान निर्माण केले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राजेंद्र दबडे यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.
माण- हिंजवडी गटातील पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या भाजपप्रवेशानंतर कमळ हाती घेतले होता. त्यामुळे येथे भाजपने कमळ फुलवले. या गटात भाजपच्या शिवाजी बुचडे यांनी राष्ट्रवादीच्या सागर साखरे यांचा पराभव केला. माण गणात भाजपमधील अंतर्गत बंडाळीचा फायदा राष्ट्रवादीला झाला. येथे राष्ट्रवादीच्या मंदा बाबाजी शेळके विजयी झाल्या. येथे भाजपचे तिकीट न मिळाल्याने अपक्ष उमेदवार म्हणून रुपाली बोडके यांनी निवडणूक लढविली. त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली. भाजपच्या युगंधरा पारखी चौथ्या क्रमांवर राहिल्या. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेगडे यांच्या पत्नी कल्पना या येथे निवडणूक रिंगणात होत्या, परंतु त्या तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या. कॉंग्रेसच्या सुरेश पारखी यांच्या पत्नी सीमा पारखी यांचाही येथे पराभव झाला.
हिंजवडी गणातून भाजपच्या ऐश्वर्या प्रशांत वाघमारे यांच्या रूपाने पंचायत समितीत पहिल्यांदाच प्रवेश केला. माजी आमदार संग्राम
थोपटे यांचे नियोजन व हिंजवडीकरांची साथ या जोरावर वाघमारे यांनी विजय मिळवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निकीता वाघमारे यांनी चांगली लढत दिली.
