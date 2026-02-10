मुळशीतील ४२ ग्रामपंचायतींवर ‘प्रशासक राज’
कोळवण, ता. १० ः मुळशी तालुक्यात एकुण ९३ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी ४२ ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासकराज येणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात टप्प्याटप्प्याने (८ ते १९ फेब्रुवारी) ४२ ग्रामपंचायतींची मुदत समाप्त होत आहे. नियमानुसार ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या आत निवडणूक घेऊन नवीन ग्रामपंचायत कार्यकारीणी अस्तित्वात येणे आवश्यक असते. परंतु, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी ६ फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशानुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
लवळे, भोईनी, कुळे, दखणे, मुगावडे, नांदगाव, भरे, अकोले, शेरे, चांदे, हिंजवडी या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी अजित साकोरे हे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. घोटावडे, कासारसाई, नांदे, माण, मारुंजी या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी महादेव चव्हाण हे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. उरवडे, कासार आंबोली, भालगुडी, पौड, भूकूम, मुठा, रिहे, जांबे या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी सोमा खैरे हे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. कोळावडे, आंदगाव, चिंचवड, आंदेशे, खेचरे, चाले, बोतरवाडी, मांदेडे या ग्रामपंचायतीवर प्रतिभा राऊत या प्रशासक म्हणून काम पाहतील. साठेसाई, हाडशी, वाळेण येथे शरद बेलदार हे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. तर नाणेगाव, चिखलगाव, आंबेगाव, कातरखडक, खांबोली, मुलखेड, नेरे येथील ग्रामपंचायतींवर सुवर्णा मेंगडे या प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.