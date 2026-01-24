तळेगाव ढमढेरे येथे युवकावर खुनी हल्ला
शिक्रापूर, ता. २४ : किरकोळ वादातून तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील इरफान अत्तार या युवकावर जीवघेणा हल्ला करून खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ११ जणांवर गुन्हे दाखल केले.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, तळेगाव ढमढेरे येथील इरफान जाफरभाई अत्तार (वय ३७) यांच्या घरासमोर मागील आठवड्यात गावातीलच वैभव हिरवे यांनी जुन्या घराचे बांधकामाचे दगड, वीट असे साहित्य आणून टाकले होते. त्यामुळे अत्तार यांच्या चारचाकी वाहनाला ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होत होता. याच कारणाने त्यांनी वैभव हिरवे यास फोन करून सदर टाकलेले साहित्य उचलण्याबाबत सांगितले. मात्र, हे दोघांमधील संपूर्ण संभाषण वैभव हिरवे याने वैभव गायकवाड याला पाठवले. यावरुन वैभव गायकवाड याने थेट इरफान याला फोन करून सुनावले की, ‘तुला माझा काय त्रास आहे? तू वैभव हिरवेला काय बोललाय ते संपूर्ण रेकॉर्ड त्याने मला पाठवले असून, तू समोरासमोर ये, आपण काय ते मिटवून घेऊ.’ यावर त्याच दिवशी सायंकाळच्या सुमारास इरफान हा आपल्या दुचाकीवरुन तळेगावातीलच प्रगती बालक मंदिर या बालवाडीजवळ आला. तेथे वैभव गायकवाड हा त्याच्या साथीदारांसह उपस्थित होता. त्यांनी इरफान याच्यावर हॉकी स्टिक व लोखंडी गजाने हल्ला केला व बेदम मारहाण केली. वैभव गायकवाड याने एका धारदार हत्याराने त्याच्या हातावर वार करुन गंभीर जखमी केले. ‘आता तुला कळले का वैभव गायकवाड कोण आहे ते?’ असे यावेळी वैभव गायकवाड जखमी इरफान याला म्हणाला व तिथे उपस्थित सर्व हल्लेखोर तिथून निघून गेले.
या प्रकाराबाबत इरफान यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी वैभव दिलीप गायकवाड, अक्षय रसाळ, अभी राठोड, वैभव हिरवे (सर्व रा. तळेगाव ढमढेरे) यांच्यासह अनोळखी सात युवकांवर गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ कचरे करीत आहेत.
