प्रतिक्रिया

शिरूर तालुक्यातील एकूण ७ जिल्हा परिषद गटातील तब्बल सहा गटात राष्ट्रवादी जिंकेल आणि शिरूर पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी एकहाती पूर्ण बहुमताने सत्ता प्रस्थापित करेल. शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर, शिक्रापूर-सणसवाडी, न्हावरे-शिरूर ग्रामीण, रांजणगाव-कारेगाव आणि टाकळी हाजी-कवठे येमाई व तळेगाव-रांजणगाव सांडस या गटातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार हमखास विजयी होतील तर वडगाव रासाई-मांडवगण गटातील संघर्षात नेमका निकाल काय लागतोय त्याची प्रतिक्षा आम्हालाही आहे.
-माऊली कटके, आमदार, शिरूर-हवेली
-----------------------------------
तालुक्यातील ७ जिल्हा परिषद जागांपैकी पाबळ-केंदूर, शिक्रापूर-सणसवाडी, तळेगाव ढमढेरे-रांजणगाव सांडस आणि रांजणगाव-कारेगाव जिल्हा या गटात आम्ही राष्ट्रवादी म्हणून चांगल्या मताधिक्याने विजयी होवू. अर्थात यापूर्वी शिरूर पंचायत समितीवर आमची सत्ता होती, ती कायम ठेवू अशी स्थिती असून १४ पैकी १० जागा हमखास जिंकू असे आजच्या मतदानावरून दिसते.
-रवीबापू काळे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिरूर
--------------------------------------------
राज्यात युती असल्याने तालुक्यात आम्ही राष्ट्रवादी व शिवसेनेशी मैत्रीपूर्ण लढती केल्या, यात कुठेही नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला नाही. न्हावरे-शिरूर ग्रामीण, रांजणगाव-कारेगाव व तळेगाव-रांजणगाव गटात आम्ही नक्की चांगल्या मताधिक्याने विजयी होवू. या शिवाय पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही दखलपात्र उमेदवार यशस्वी होऊन शिरूर पंचायत समितीच्या सत्तेत आम्ही राहू.
-राहुल पाचर्णे, तालुकाध्यक्ष, शिरूर, भाजप
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र येण्याच्या काळातच आमचे नेते अजितदादा यांचे निधन झाल्याने ही चर्चा प्रलंबित राहिली. त्याचे पडसाद मात्र या निवडणुकीवर चांगले राहिले. पर्यायाने शिरूर तालुक्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार व अजितदादा यांना मानणारा मतदार जागेवर राहिला. शिरूर पंचायत समितीवर पुन्हा राष्ट्रवादीची सत्ता येईल अशी स्थिती असून जिल्हा परिषदेच्या ७ जागांवरही राष्ट्रवादीचाच प्रभाव राहिल.
-विश्वासकाका ढमढेरे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी, शिरूर
