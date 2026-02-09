राष्ट्रवादीने पुन्हा फडकावला झेंडा
शिक्रापूर, ता. ९ ः शिरुर तालुका पंचायत समितीसाठीच्या एकूण १४ गणांमधील निवडणुकीत पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीने ८ सदस्य निवडून आणत आपले वर्चस्व सिध्द केले. त्या खालोखाल भाजपचे ५ तर अपक्ष एक सदस्य निवडून आल्याने शिरुर पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीने आपला झेंडा फडकावला. महायुती व महाविकास आघाडी असे बलाबल पहायचे झाल्यास एका अपक्षाने पंचायत समितीत आपली इंट्री केली असताना, महाविकास आघाडीला शिरुरमध्ये भोपळाही फोडता आलेला नाही.
कवठे-येमाई गणामध्ये भाजपच्या उमेदवार कांचन सांडभोर यांनी ६०८३ मत मिळवत शिवसेनेच्या माधुरी थोरात यांचा पराभव केला आहे.
टाकळी-हाजी गणामध्ये भाजपच्या सुनिता कड यांनी ७४३३ मत मिळवून राष्ट्रवादीच्या संगीता दाभाडे यांना पराभूत केले.
न्हावरे गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या दिपक पवार यांनी ९९३४ भाजपच्या सागर खंडागळे यांचा पराभव केला. खंडागळे यांना ४७२८ मत मिळाली. तर शिरुर ग्रामिण गणामध्ये राष्ट्रवादी स्वाती घावटे यांनी ९८४८ भाजपच्या उज्ज्वला बोस यांचा पराभव केला.
रांजणगाव गणपती गणात कमळ फुलले आहे. या गणातील भाजपचे उमेदवार सागर देवकर यांनी दणदणीत ११,४२१
मत मिळवून राष्ट्रवादीच्या महेश फंड यांचा दारूण पराभव केला.
कारेगाव गणातही भाजपने विजय मिळवला असून येथील भाजपच्या उमेदवार मनिषा पाचंगे यांनी ६९१२ मत मिळवून राष्ट्रवादीच्या निर्मला नवले यांच्या निसटत्या मतांच्या फरकाने पराभव केला आहे.
केंदूर गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या सुचेता थिटे यांनी १२,४७९ भाजपच्या आशा साकोरे यांचा पराभव केला. पाबळ गणात राष्ट्रवादीच्या वंदना पवार, शिक्रापूर गणामध्ये राष्ट्रवादीचेच रामराव सासवडे यांना विजय मिळवला आहे. तळेगाव ढमढेरे गणामध्ये भाजपच्या विद्या भुजबळ, रांजणगाव सांडस गणामध्ये राष्ट्रवादीचे विजय रणसिंग यांनी तर वडगाव रासई गणामध्ये
राष्ट्रवादीचे विकास शेलार यांच्यासह मांडवगण फराटा गणामध्ये राष्ट्रवादीच्या संगीता फराटे यांनी विजय मिळवला आहे.
अपक्ष उमेदवार सरस
सणसवाडी गणामध्ये अपक्ष उमेदवार कोमल सत्यनारायण ढेरंगे यांनी ७४५३ मत मिळवून राष्ट्रवादी मनिषा गव्हाणे यांचा पराभव केला. गव्हाणे यांना ६३०० मत मिळाली आहे. ढेरंगे यांच्या विजयाने अपक्ष उमेदवार सरस ठरल्याचे चित्र आहे.
पक्षीय बलाबल (२०१७)
जिल्हा परिषद एकूण जागा : ७
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : ६
लोकशाही क्रांती आघाडी : १
--------------------------------------------
आताचे पक्षीय बलाबल (२०२६)
जिल्हा परीषद
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : ४
भारतीय जनता पक्ष : ३
पंचायत समिती
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : ८
भारतीय जनता पक्ष : ५
अपक्ष : १
