खैरेनगरमध्ये सशस्त्र चोरट्यांचा धुमाकूळ
शिक्रापूर, ता. १४ : खैरेनगर (ता. शिरूर) येथे मध्यरात्री सशस्त्र चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत ज्येष्ठ दाम्पत्याला मारहाण केली. चोरट्यांनी चार तोळे सोने आणि २० हजारांची रोकड लंपास केली असून, शिक्रापूर पोलिसांनी चार अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
बाळू धोंडीबा खैरे (वय ६९) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. खैरे कुटुंबीय शुक्रवारी (ता. १३) रात्री झोपलेले असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास चार चोरट्यांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. बाळू खैरे व त्यांच्या पत्नी जमुनाबाई यांनी प्रतिकार केला असता, चोरट्यांनी त्यांना कोयत्याचा धाक दाखवून मारहाण केली. जमुनाबाई यांच्या अंगावरील दागिने आणि कपाटातील रोकड घेऊन चोरटे पसार झाले. जाताना चोरट्यांनी दाम्पत्याला बाहेरून कडी लावून कोंडून ठेवले. काही वेळाने बाळू खैरे यांनी घराबाहेर येत शेजाऱ्यांना हाका मारून उठविले व घडलेला प्रकार सांगितला असता स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना कळविले. दरम्यान, चोरट्यांनी गावातील सुनील खैरे यांच्या घरी देखील चोरी केल्याचे समोर आले. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ कचरे करीत आहेत.
मागील आठवड्यात केंदूर येथील माळीमळा व सुक्रेवाडी या दोन ठिकाणी अशाच पद्धतीने चोऱ्या झाल्या होत्या. पर्यायाने आमचा तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे.एकूणच तीनही गुन्ह्यांचे तांत्रिक विश्लेषण केले असून लवकरच तीनही गुन्ह्यांच्या तपासाला यश येईल.
- सोमनाथ कचरे, तपास अधिकारी तथा पोलिस उपनिरीक्षक, शिक्रापूर
