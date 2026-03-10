कासारी फाटा मारामारीप्रकरण; आरोपीला न्यायालयीन कोठडी
शिक्रापूर, ता. १० : पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावरील कासारी फाटा (ता. शिरूर) येथे महामार्गालगत जमिनीच्या वादातून हाणामारी करत एका युवकाच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी विक्रम कांतिलाल रासकर (वय ३९, रा. रासकर मळा, कासारी, ता. शिरूर) याला अटक केले. शिरूर न्यायालयात त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, कासारी फाटा येथे महामार्गालगत महेश ब्राम्हणे यांच्या मालकीची जमीन आहे. या जमिनीच्या खरेदीतून पूर्वी विक्रम रासकर याच्यासोबत वाद झालेले होते. त्यानंतर नुकतेच ब्राम्हणे व रासकर दोघे सदर ठिकाणी आलेले असताना त्यांच्यात वाद झाला. यावेळी दोघांनी एकमेकांना मारहाण केल्याचा आरोप करत पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविल्या. तपासकामी पोलिसांना या मारामारीचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध झाले. त्यांनतर शिक्रापूर पोलिसांनी विक्रम कांतिलाल रासकर, गणेश बबन ब्राम्हणे, महेश बबन ब्राम्हणे, पृथ्वीराज पिसाळ आदींसह एका अनोळखी युवकावर मारहाण प्रकरणी गुन्हे दाखल केले.
या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान विक्रम रासकर याने खुनाचा प्रयत्न केल्याचे निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी सदर गुन्ह्याची नोंद घेत विक्रम रासकर याला अटक करत शिरूर न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला पहिल्यांदा तीन दिवसांची पोलिस कोठडी व नंतर न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे त्याची रवानगी येरवडा कारागृहात केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे व प्रतीक जगताप करीत आहेत.
